Oliver Kläring tritt Dienst an der Spitze der Gemeinde Krostitz an

Krostitz

Eben noch Kommissariatsleiter und nun Bürgermeister der Gemeinde Krostitz: Für Oliver Kläring ( CDU) war es am Donnerstagmorgen doch außergewöhnlich, ohne Dienstwaffe zur Arbeit zu gehen, denn diese und den Dienstausweis hatte er abgegeben. „Das ist nach 20 Jahren schon ein merkwürdiges Gefühl“, so der 37-Jährige. Einen Tag vor der Oktober-Gemeinderatssitzung, zu der seine Vereidigung noch unter Vorbehalt auf der Tagesordnung stand, war das grüne Licht seitens der verschiedensten Polizeiinstanzen gekommen, hatte er die nötigen Unterlagen in der Hand, um Abschied von seinem bisherigen Arbeitgeber zu nehmen.

Parkplatzprojekt als Staffelstab

So hatte die Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend einige mehr Besucher als sonst. Die Stühle in den Gästereihen reichten bei weitem nicht. Adelheid Kandler ( SPD) nahm als älteste Gemeinderätin dem Polizeioberkommissar den Amtseid als Bürgermeister ab. Zudem hatte noch Kartin Dudek an Frank Grabsch (beide CDU) einen kleinen Präsentkorb überreicht, als „Nervennahrung“. Denn Grabsch hatte in den vergangenen Monaten das Amt nach Ausscheiden des vorigen Bürgermeisters in den Ruhestand begleitet. Bei der Wahl im September unterlag er im zweiten Wahlgang knapp. Er verabschiedete sich und dankte allen Mitarbeitern in der Gemeinde für die Unterstützung, wünschte gute Zusammenarbeit mit seinem Nachfolger im Amt. Er bleibt nun stellvertretender Bürgermeister. Er habe noch eine positive und eine negative Nachricht, so sein Abschluss: Nach zähen Verhandlungen sei das Projekt Parkplatz an der neuen Mehrzweckhalle nun bestätigt. „Negativ: Herr Kläring hat nun die ganze Arbeit damit.“

Neuer Gemeinderat

Die beiden mussten nur noch die Plätze tauschen. Dann ging die Sitzung unter Leitung von Oliver Kläring weiter. Weil er nun in den Reihen der Gemeinderäte fehlt, rückte Bernhard Rosche in der CDU-Fraktion nach.

Von Heike Liesaus