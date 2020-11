Online-Schadensmelder sind in und um Delitzsch auf dem Vormarsch

Delitzsch

Der wilde Müllplatz; das herrenlose Fahrrad, das seit Wochen herum steht; die defekte Straßenlaterne. Die Themenbreite der Meldungen, die über den „Bürgermelder“ auf der Website der Stadt Delitzsch www.delitzsch.de eingehen, ist groß. Seit mehr als zwei Jahren, seit Einführung der neuen Website, besteht die Möglichkeit, auf diesem Weg Hinweise direkt loszuwerden.

Bearbeitungsstatus wird angezeigt

Schadensmeldungen sind in verschiedene Rubriken eingeteilt. Fotos können hochgeladen, der Stadtort bestimmt werden. Denn die Aufgaben müssen im Rathaus oder an andere Institutionen verteilt werden, müssen an den richtigen Adressaten kommen. Mal ist das Ordnungsamt, mal das Kommunalamt, mal sind die Stadtwerke zuständig. Viele Mängel können schon nach wenigen Tagen beseitigt werden. Mit Hilfe des Status-Melders ist zu verfolgen, ob der Auftrag bearbeitet wird oder schon erledigt ist. „Aufgrund von personellen Engpässen im Rathaus hatte es im Frühherbst manchmal einige Tage länger gedauert“, erklärt Nadine Fuchs, Pressesprecherin der Stadt. Generell funktioniere das gut. Und entgegen mancher Anfangs-Befürchtung ertrinkt die Verwaltung nicht unter einer Flut an Hinweisen, obwohl diese nun rund um die Uhr und von jedem, der ein Smartphon nutzt, sofort vor Ort abgegeben werden können. Im Durchschnitt gingen zwei Tipps pro Woche ein. Jetzt gab es sogar mal einen längeren Abstand. Die Möglichkeiten, die Beschwerden und Anregungen per E-Mails und Telefon anzubringen, werden ja auch weiter genutzt. Nach wie vor werden zudem in Einwohnerfragestunden der Stadtrats- und Ortschaftsratssitzungen Hinweise aufgenommen.

Vorschlag fürs Stadtmaskottchen

Über den Bürgermelder können in Delitzsch auch Verbesserungsvorschläge eingereicht werden. Die Idee, ein Stadtmaskottchen zu kreieren zum Beispiel. Noch ist das bei der Wirtschaftsförderung der Stadt im Blick, aber nicht zur Realität geworden.

Mängelmelder macht es einfacher

Auch Rackwitz setzt auf den Bürgermelder, wer sich auf der Website www.gemeinde-rackwitz.de über den Menüpunkt „Verwaltung und Gemeinderat“ zur Mängelmeldung navigiert, findet eine Liste schon mal vorgegeben: Von Fahrbahndecke schadhaft über Pflastersteine locker und Gehweg oder Pflanzen beschädigt, Spielplatz verunreinigt sowie Schutt- und Abfallablagerungen. Wo eine neue Gemeinde-Website eingeführt wird, ist der Mängelmelder dabei. So auch seit einigen Wochen in Löbnitz auf www.loebnitz-am-see.de. „Die Funktion wird gern angenommen“, stellt Bürgermeister Detlef Hoffmann ( CDU) fest. Erleichterungen bringt das für die Verwaltungen. Mit einem Klick auf „Standort verwenden“, kann derjenige, der mit dem Smartphone am Ort des Geschehens ist, automatisch senden, wo sich der Schaden befindet. Manuelles Eingeben ist ebenfalls möglich. Die Suche, wo genau sich die defekte Laterne oder der Straßenschaden befindet, wird damit einfacher.

Erneuerungen in Krostitz und Wiedemar sind geplant

Die Homepage der Gemeinde Krostitz www.krostitz.de wird demnächst erneuert, der Auftrag ist vergeben, auch dort wird der Mängelmelder wahrscheinlich eingebaut. Wiedemar will dem Internetauftritt www.wiedemar.de ebenfalls ein zeitgemäßeres Outfit geben und damit ab Januar samt integriertem Beschwerdemelder online gehen.

Von Heike Liesaus