Ordnungsamt Delitzsch soll mehr kontrollieren

Delitzsch

Noch immer hat sich kein Verdacht erhärtet, um Täterin oder Täter hinter dem schweren Vandalismus an der Genesung im Stadtpark Delitzsch zu überführen – 11 000 Euro Sachschaden waren durch die Schmierattacke an Brunnenbecken und Skulptur entstanden. Im Zuge der zunehmenden Vandalismusfälle wurde nun auch im Technischen Ausschuss des Delitzscher Stadtrats die Rolle des Delitzscher Ordnungsamtes diskutiert. Es müsse mehr kontrolliert werden, so der Tenor.

Genug zu tun

„Unter Langeweile leidet keiner im Ordnungsamt“, entgegnet Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). Das Personal habe genug zu tun und sei aktiv genug. Zudem verweist er darauf, dass im Ordnungsamt personell noch aufgestockt wird. Sechs statt der aktuell vier Vollzugsbediensteten sollen dann künftig im Ordnungsamt tätig sein. Eine entsprechende Stellenausschreibung läuft noch bis zum 27. August.

Mit mehr Personal werden dann noch mehr regelmäßige Streifen möglich, kündigt OBM Wilde weiterhin an. Es sei dabei auch ganz klarer Bestandteil der Stellenausschreibung, dass die Arbeitszeiten im Ordnungsamt flexibel geregelt sind, um so auch mehr Kontrollen auch am Wochenende und in den Abendstunden durchführen zu können.

Von Christine Jacob