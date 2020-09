Benndorf

Benndorf kommt in Fahrt. Doch vieles von dem, was die Einwohner des Delitzscher Ortsteils vorhaben, hängt von der großen Kreisstadt und den Entscheidungen des Stadtrats ab. Um zu erfahren, was in den Händen vor Ort liegt, lud sich der Ortschaftsrat am Dienstagabend Vertreter der Verwaltung ein.

Projekte sollen Schritt für Schritt umgesetzt werden

Während einer Ortsbegehung mit dem Leiter des Bauamts und der Stadtplanung, Karl-Heinz Koch, dem Sachgebietsleiter Bauverwaltung, Andreas Pradel, sowie dem Wirtschaftsförderer Alexander Lorenz ging es unter anderem um die Entwicklung des ehemaligen Zivilverteidigungs-Platzes am Wiesengrund und die Verlegung des Spielplatzes aus der Lobersiedlung.

„Wir wissen, dass alles Geld kostet und nicht ad hoc umgesetzt werden kann“, sagte der Benndorfer Ortsvorsteher Mario Rüger (FWG). Ziel sei ohnehin, die Umsetzung aller geplanten Maßnahmen ohne finanzielle Mittel der Stadt und durch Eigenleistung, Spenden und Sponsoring zu bewältigen. Dennoch wolle man sich abstimmen. Viele der Flächen stehen ohnehin in Eigentum der Stadt.

Der Delitzscher Ortsteil Benndorf will das Areal um den ehemaligen Jugendclub in den kommenden Jahren entwickeln. Als erstes ist der Beachvolleyballplatz an der Reihe – es sollen ein Übungsplatz für die Feuerwehr und ein Kleinfeld für Fußball folgen. Quelle: Interessengemeinschaft Benndorf

Aus dem Spielplatz könnte ein Baugrundstück werden

So wie der Spielplatz am Ende der Straße „Lobersiedlung“. Dieser soll nach dem Konzept der Interessengemeinschaft für die Umgestaltung des ZV-Platzes zukünftig genau auf diesen verlegt werden. Bisher war angedacht, die neu angeschafften Spielgeräte hinter das Feuerwehrgerätehaus an der Paupitzscher Straße zu verlagern. Dort soll durch eine LMBV-Maßnahme gleichzeitig ein Rastplatz für Fahrradfahrer entstehen. Die freiwerdende Spielplatzfläche könnte dann zum Baugrundstück werden.

Die Stadtverwaltung wolle die Vorschläge nun prüfen und der Ortschaftsrat sich mit den von Lorenz ins Spiel gebrachten Fördermöglichkeiten beschäftigen.

Der Spielplatz am Ende der Benndorfer Lobersiedlung soll hinter das Feuerwehrgerätehaus oder auf den ehemaligen Zivilverteidigungsplatz verlegt werden. Quelle: Mathias Schönknecht

Es wird wohl noch eine Zeit dauern, bis in Benndorf die ersten Ergebnisse zu sehen sein werden. Eines seiner Ziele scheint der Ortschaftsrat aber bereits erreicht zu haben: Der Ortsteil wird in den Planungen der Verwaltung nur schwer vergessen werden können.

