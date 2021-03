Delitzsch/Hohenossig

Katharina Perutzki führt einen ungewöhnlichen Gnadenhof neben ihrer Reitschule. Damit es in diesen Zeiten irgendwie weitergeht, entwickelt sie ungewöhnliche Ideen: Ein Korb mit umhäkelten bunten Eiern steht jetzt im Bäcker- und Lotto-Laden in der Breiten Straße, ein anderer im Hotel Goldener Adler in Delitzsch. Die kleinen Präsente sind gegen eine Spende zu haben. Die Einnahmen fließen in den Hohenossiger Gnadenhof. Sonst war um diese Zeit der Osteresel unterwegs. Er begleitete samt geschmückten Wagen Katharina Perutzki und ihre Mitstreiterinnen zu Osterfeuern oder anderen Treffs. Die Spenden halfen, den Gnadenhof „Kuschelfarm“ in Hohenossig zu finanzieren. Dabei halfen ebenso der Reitschulbetrieb und Hofveranstaltungen. In den Monaten des Lockdown muss alles ausfallen. Der Osteresel hat schon das zweite Jahr Pause.

Mehr Freizeit, mehr Sorgen

Katharina Perutzki hat deshalb zwar mehr Freizeit, aber auch mehr Sorgen. Woher soll das Futter für die Tiere kommen? Die Oma hilft bisher finanziell aus, sonst wüsste die 29-Jährige nicht, wie sie Pferde, Alpakas, Esel, Mulis, Lamas, Hunde, Katzen, Kaninchen über die Runden bringen könnte. Aber beim Häkeln der Eier-Täschchen hatte sie diesmal sogar deutschlandweite Unterstützung: Die Gruppe Herzensangelegenheit wirkte mit. Das sind etwas mehr als 100 Handarbeitsbegeisterte, die organisiert von einer Hannoveranerin gern mit Häkeln, Stricken und Basteln helfen, wo es gebraucht und gewünscht wird. Initiatorin Ramona Berger hatte sich extra von Hannover auf den Weg nach Hohenossig gemacht, um zu sehen, wen sie da mit ihren Mitstreiterinnen unterstützt.

„Sie haben mir 1370 Eiertäschchen gehäkelt“, freut sich Katharina Perutzki. Das reicht nun wahrscheinlich gleich noch für das nächste Jahr. Die Eier werden jeweils selbst frisch gefärbt.

Kundgebung mit Corvus Corax

Die Hohenossigerin versucht zudem, noch etwas für die Kulturszene zu tun. Im Sommer hatte sie ein Picknick-Konzert mit der Mittelalterband Corvus Corax auf dem Hof in Hohenossig organisiert. Die Zahl der Besucher war auf 30 beschränkt, aber die Aktion kam gut an bei Zuhörern und bei den Musikern. Ein weiteres sollte zuerst im Dezember stattfinden. Es wurde zuerst auf den Februar verschoben und war natürlich auch danach bisher nicht möglich.

Deshalb soll nun eine Musik-Kundgebung mit Corvus Corax auf dem Hof organisiert werden. „Leute sollen in einem koordinierten Rahmen, Gelegenheit bekommen, für ihre Meinung einzustehen. Wir konnten alle seit mittlerweile einem halben Jahr nicht arbeiten“, beschreibt Katharina Perutzki die Idee und betont, dass man sich damit gerade auch von der Querdenker-Bewegung absetzen wolle. Es sollen strenge Hygiene-Auflagen eingehalten werden. Die Teilnehmer sollen sich anmelden, Maskenpflicht und Abstandsregeln gelten. Es wird auf Spenden für die Künstler gehofft. Kann eine solche Aktion unter den aktuellen Bedingungen tatsächlich stattfinden? Katharina Perutzki ist optimistisch: Sie habe schon fast alle Genehmigung für den 17. April beisammen.

Von Heike Liesaus