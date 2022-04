Osterwasser und Eierwälzen: Diese Osterbräuche gibt es in Nordsachsen

Nordsachsen

Im heutigen Landkreis Nordsachsen gibt es nicht viele Osterbräuche – einige aber doch. Viele davon gehen ursprünglich auf heidnische Traditionen zurück – und wurden durch das Christentum uminterpretiert. Eine kleine Auswahl:

Eierbahlen in Trossin

Im Kreiskalender von 1929 konnte man von einem alten Osterbrauch lesen: das „Eierbahlen in Trossin“. „Bahlen“ kommt aus dem Slawischen und heißt soviel wie Wälzen, Schieben. Zu diesem Zwecke wurde in der Erde eine allmählich abfallende Grube in Form eines gleichschenkligen Dreiecks gegraben. Die Spieler lassen nach bestimmter Reihenfolge ein Ei von der etwas erhöhten und abgestumpften Spitze der dreieckigen Grube rollen. Wer mit seinem Ei nun ein anderes traf, erhielt von dem Besitzer des getroffenen Eies als Preis einen Pfennig. Der Spieler ließ das Ei nun so lange die Bahn hinunterrollen, bis er kein Ei mehr traf.

Osterfeuer – ein ursprünglich heidnischer Brauch

In anderen Orten ist das Osterfeuer bekannt. Es wird in der Nacht vor dem Ostersonntag entzündet. Es steht für Erleuchtung, Wärme, aber auch für Verbrennung und Reinigung. Früher sollte bei den heidnischen Frühlingsfeuern nach dem Winter die Sonne durch das Fenster auf die Erde gezogen werden. Dieser Brauch wurde von den Christen übernommen. Für sie ist das Feuer ein Zeichen für den auferstehenden Christus.

Ein Osterfeuer in Casabra. Quelle: Dirk Hunger

Osterbrunnen und Osterwasser in Glossen

In der Osternacht weiht der Priester im Gottesdienst Wasser. Dieses nennt man Osterwasser. Es wird für Taufen in der Osternacht und in der Zeit danach benutzt. Früher nahmen die Gläubigen das Osterwasser mit nach Hause, da eine schützende und heilende Wirkung davon ausgehen sollte.

Diese Tradition pflegt der Glossener Heimatverein. Schon früher sei dies hier eine Tradition gewesen, erinnert sich Joachim Hannß. „Früher haben wir um 6 Uhr Wasser aus der Döllnitz geholt und die Tiere damit bespritzt. Nun haben wir die Tradition weitergeführt und 2014 wieder ins Leben gerufen. So geht es am Sonntag ebenfalls um 6 Uhr mit den Kindern ins Wäldchen. Dabei wird kein Wort gesprochen. Die Kinder schöpfen mit ihren Krügen das Wasser. Dieses bringen sie dann mit zurück. Hier wird mit dem Wasser das Gesicht gewaschen, um gesund und hübsch zu bleiben. Dann geht das Geplapper wieder los. Gemeinsam wird gefrühstückt. So beginnt für uns das Osterfest“, sagt Johannes Hannß.

Seit fünf Jahren steht der Brunnen jedes Jahr liebevoll geschmückt in Glossen. Quelle: Bärbel Schumann

In Glossen steht ein weiterer Brauch hoch im Kurs: So wurde bereits am Sonntag der Osterbrunnen feierlich präsentiert. Seit fünf Jahren steht der Brunnen jedes Jahr liebevoll geschmückt in Glossen. In diesem Jahr wurde er noch mit einem selbst gedrechselten Osterhasen mit Eierkorb erweitert. „Zudem ist es Brauch, dass man in der Osterwoche keinen Spaten in die Erde sticht“, erklärt Joachim Hannß vom Glossener Heimatverein.

Osterspaziergang zum Bach in Hohenprießnitz

Auch in Hohenprießnitz wird die Tradition des Osterwassers hoch gehalten. Diese wurde vor rund einem Vierteljahrhundert wiederbelebt, nachdem in der Umgebung ein Bachlauf namens „Osterwasser“ freigelegt worden war. Dessen Name, so fanden die Heimatfreunde des Ortes heraus, ging auf den alten Brauch zurück, der allerdings laut Rolf Schulze seinen Ursprung wahrscheinlich eher im heidnischen Brauchtum findet.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Überlieferung nach zogen junge Mädchen am Ostermorgen mit einem Krug zur nächsten Quelle, um dort – gegen den Strom – vorsichtig Wasser zu schöpfen. Auf dem Weg nach Hause durften sie keinen Ton von sich geben und keinen Tropfen verschütten. Denen, die es schafften, winkten Glück und ewige Schönheit. Die Symbolik des Wassers stand dabei als Zeichen des Lebens und der Fruchtbarkeit. Es sollte die Menschen vor Krankheiten bewahren. Heute verbinden die Hohenprießnitzer den Gang zum Bach mit einem Osterspaziergang durch die Natur.

Osterwasserholen an der Quelle des Elsteiches in Hohenprießnitz. Quelle: Steffen Brost

Ostermorgen erinnert an Schöpfung

Ganz in christlicher Tradition wird derweil in Krippehna der Ostermorgen begangen. „So oder als Osternacht gibt es das auch in anderen Gemeinden in der Region“, sagt Pfarrerin Eva Fitschen. Gefeiert wird eine Andacht im Freien – meist gegen Ende der Nacht, sodass die ersten Sonnenstrahlen begrüßt werden können. Erinnern soll das an den ersten Morgen nach der Schöpfung der Welt sowie die Auferstehung Jesu.

Von Günther Fiege, Heike Liesaus, Kristin Engel, Hanna Gerwig,