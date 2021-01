Park-And-Ride-Anlage in Zschortau: Nach Bauabschluss wartet das nächste Vorhaben

Zschortau

Das Rackwitzer 700 000-Euro-Projekt an der S-Bahn-Station im Ortsteil Zschortau ist gut zur Hälfte abgeschlossen. Während aktuell die Straßen und Gehwege westlich der Bahnlinie hergestellt werden, nutzen Pendler bereits die Pkw-Stellflächen auf der gegenüberliegenden Seite. An der Selbener Straße müssen unter anderem noch Restarbeiten an den Motorrad-Plätzen geleistet werden.

Fahrgastzahlen steigen

Beidseitig der Bahnlinie sollen nach Abschluss unter anderem 51 Stellplätze für Pkw, vier Behindertenstellplätze und zwei Unterstände für 39 Fahrräder, davon 6 für Kinderräder bereit stehen. Hinzu kommen eine neue Beleuchtung, Gehwege und 16 Bäume.

Dass der Ausbau notwendig wurde, zeigen die Fahrgastzahlen der zurückliegenden Jahre. Auf der über Zschortau verkehrenden S-Bahn-Linie 2 zwischen Leipzig-Stötteritz und Dessau Hauptbahnhof hat die Passagierauslastung laut Landratsamt Nordsachsen in den Vorjahren konstant zugenommen, was sich auch anhand der Station Zschortau zeige. Gab es hier 2016 pro Wochentag noch durchschnittlich 463 Ein- und Aussteiger, waren es 2019 bereits 532.

Bahnhofsgebäude bleibt außen vor

Auch wenn das ursprüngliche Ziel, die Bauarbeiten bis zum Jahresende abzuschließen, nicht eingehalten werden konnte, ist bereits die nächste Etappe in Planung. Laut Landratsamt soll im Laufe des Jahres 2021 ein Fahrradverleih-System für den ländlichen Raum geschaffen werden, analog wie es beispielsweise in Leipzig bereits durch „ Nextbike“ betrieben wird. Das Pilotprojekt könnte dann in der Gemeinde Rackwitz und der Stadt Delitzsch anlaufen. Das Geld dafür soll unter anderem aus Bundesfördermitteln zum Strukturwandel „Unternehmen Revier“ kommen.

Das sich in einem baulich schlechten Zustand befindliche Bahnhofsgebäude an der Zschortauer S-Bahn-Station bleibt nach einem gescheiterten Verkauf vorerst im Eigentum der Deutschen Bahn Netz AG und vom Bau der Park-and-Ride-Anlage unberührt. Die Bahn beabsichtigt einen schnellstmöglichen Weiterverkauf.

Von Mathias Schönknecht