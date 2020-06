Parkplatz-Pfingstkonzert am Haynaer Strand

Schkeuditz

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen: Weil auf der großen Bühne am Biedermeierstrand die notwendigen Abstände im Zuge der Corona-Schutzverordnung nicht eingehalten werden können, wurde das traditionelle Pfingstkonzert kurzerhand auf den Parkplatz verlegt. Und ein Auto-Konzert daraus gemacht.

Sopranistin Uta Zwiener sang vom LKW-Anhänger Klassiker wie „Hinter den Kulissen von Paris“, „Tulpen aus Amsterdam“, „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ oder „Thank you for the music“. Damit begeisterte sie nicht nur die Fans, die sich auf dem Parkplatz in ihren Autos eingefunden hatten. Auch einige Strandbesucher blieben stehen und lauschten den lieblichen Klängen. Die reichten neben den Evergreens auch bis zur „Hochzeit des Figaro“, die Florian Wäge, Schüler von Uta Zwiener, zum Besten gab. Organisiert wurde das Konzert vom Haynaer Strandverein, der sonst auch die Bühne am Strand betreibt.

Von Linda Polenz