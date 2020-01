Parkplatznot – diese Alternativen gibt es im Delitzscher Stadtkern

Delitzsch

Delitzsch wird voller. Neben Einwohnern, die die Stadt jeden Morgen verlassen, um zu ihrem Arbeitsplatz zu fahren,ist die Zahl der Einpendler nicht zu unterschätzen. Knapp 800 Menschen kommen jeden Tag aus Richtung Leipzig, 3000 sind es in etwa insgesamt. Alles zusammen lässt die Nachfrage nach Parkmöglichkeiten steigen.

Parken außerhalb gekennzeichneter Flächen

Das Thema ist in der Stadt nicht neu. Am Innenstadtrand sind bereits zahlreiche Park-And-Ride-Plätze entstanden. Mit dem Wegfall des Schotterplatzes an der Karlstraße hat sich die Situation im Stadtkern jedoch noch einmal verschärft – zumindest wenn es sich um kostenfreie Lösungen handelt. Dies zeigt sich beispielsweise am Parkplatz am Rosental, auf dem seither vermehrt Fahrzeuge außerhalb der markierten Bereiche abgestellt werden. Und auch am Schützenplatz besetzen Autos Grünflächen zwischen den eigentlichen Parkplätzen. Tiefe Fahrrillen im Rasen zeugen davon.

Der provisorische Parkplatz in der Karlstraße musste weichen. Hier entsteht seit der zweiten Jahreshälfte 2019 ein Wohnhaus. Quelle: Wolfgang Sens

„Die Stadt Delitzsch ist eine kompakte Stadt mit kurzen Wegen“, erklärt Rathaussprecherin Nadine Fuchs auf die Situation angesprochen. Im Stadtkern seien nahezu alle Baulücken geschlossen, was eine Ausuferung des Siedlungsbereiches unterbunden habe. Damit gehe jedoch einher, dass es nicht ausreichend Fläche für die Anlage von Stellplätzen gibt. Wobei dabei zwischen bewirtschafteten und kostenfreien Flächen zu unterschieden sei. „Im Bereich bewirtschafteter Stellflächen ist eine einhundertprozentige Auslastung nie gegeben.“ Man findet also einen Stellplatz, wenn man bereit ist, einen gewissen Obolus zu entrichten“, sagt Fuchs.

Parken, aber bitte umsonst

Zwar kontrollierten die Mitarbeiter des Ordnungsamtes den ruhenden Verkehr ohne Ausnahme, ihr Fokus falle jedoch verstärkt auf Fahrzeuge, die Feuerwehrzufahrten, abgesenkte Bordsteine für Rollstühle, Rollatoren, Kinderwagen, Rettungswege und Kreuzungsbereiche blockieren, sagt die Rathaussprecherin. Dennoch dürfe sich niemand sicher sein,dass Fahrzeuge ohne Rücksicht auf die Straßenverkehrsordnung und Mitbürger parken können. „Dem Egoismus mancher Leute scheinen zunehmend keine Grenzen gesetzt und darauf wird die Stadtverwaltung reagieren“, erklärt Fuchs.

Kostenpflichtige aber günstigere private Alternativen sind neben den öffentlichen Plätzen in Delitzsch durchaus vorhanden – auch zentrumsnah. Doch auch hier sind die Möglichkeiten begrenzt. „Momentan sind alle Plätze belegt“, erklärt beispielsweise Manfred Schickel. Er vermietet in einem Hinterhof der Marienstraße 26 Stellplätze an seine Mieter, aber auch an Auswärtige. Die Kosten: 25 Euro pro Monat für Kunden, knapp unter 30 Euro für Fremdmieter, also beispielsweise Pendler. In der Bitterfelder, der August-Fritzsche- oder der Grünstraße gibt es ebenfalls Stellflächen eines privaten Anbieters. Hier sind sogar noch Plätze frei, erklärt dieser – nur den aufgerufenen Preis wollten viele nicht zahlen.

Ein Parkhaus?

Damit dürfte es auch für einen Vorschlag der Stadt Delitzsch eng werden. Wie die Rathaussprecherin mitteilt, könnte die Idee eines Parkhauses aufgegriffen werden, „sofern die Bürger bereit wären, entsprechend Gebühren für das wirtschaftliche Betreiben“ eines solchen zu entrichten.

Vom Unteren Bahnhof verkehrt die S-Bahn regelmäßig zwischen Bitterfeld, Dessau, Delitzsch und Leipzig. Quelle: Wolfgang Sens

Für alle, die bereit sind und die Möglichkeit haben, schon heute auf das Auto zu verzichten, biete der S-Bahn-Anschluss eine gute Voraussetzung, um zu den Arbeitsplätzen außerhalb der Stadt zu gelangen. Auch „der kontinuierliche Ausbau von Radwegen bietet Alternativen für die Bürger, dass Auto auch mal stehen zu lassen“ erklärt Fuchs abschließend. Vorausgesetzt, es wird ein geeigneter Parkplatz dafür gefunden.

Von Mathias Schönknecht