Pfarrer Taatz in Schenkenberg hat konkreten Wunsch zum 60.

Schenkenberg

Matthias Taatz feiert am Dienstag seinen 60. Geburtstag. Seit fast drei Jahrzehnten ist er Pfarrer im Kirchspiel Schenkenberg. LVZ-Redakteur Frank Pfütze sprach mit dem Schwergewicht im Leben, auf der Kanzel, dem Macher mit Leidenschaft, dem Menschenflüsterer, Genussmenschen, Hansdampf.

September 2015: Die Pfarrscheune Schenkenberg ist Treffpunkt für Kunst, Kultur und Unterhaltung, feiert 15-jähriges Bestehen. Die alte Scheune im Pfarrgarten war baufällig und musste abgerissen werden. 1995 bot sich die Gelegenheit, eine alte Fachwerkscheune aus Breunsdorf bei Borna vor den Braunkohlebaggern zu retten. Sie wurde in Schenkenberg wieder aufgebaut. Zum Fototermin erzählen Pfarrer Matthias Taatz, Pfarrscheunenvereinschef Ralf Schumacher (links) sowie Vereins-Vize Achim Thies aus Geschichte, Gegenwart und von künftigen Plänen. Quelle: Wolfgang Sens

Herzlichen Glückwunsch, lieber Matthias Taatz, alles Gute für Sie, mögen alle Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Welche sind das eigentlich, was erwarten Sie vom heutigen Tag?

Herzlichen Dank! Ich erwarte, dass viele Gäste kommen. Zum 50. war ich jedenfalls völlig überrascht. Heute wahrscheinlich auch wieder.

Wie wird gefeiert?

Ab 16 Uhr gibt es eine Kaffeetafel für Senioren. Ab 18 Uhr feiern alle, die die Nacht gern zum Tag machen. Mit Essen, Getränken und Gesprächen.

Sie hoffen aber auch auf viele Gäste, weil Sie sich ein großes, schweres und teures Geschenk wünschen ...

Stimmt. Ich habe ja ansonsten alles, Kaffeemaschine, Handtücher, Bettwäsche, Bücher habe ich sowieso zu viele.

Was soll es sein?

Was mir am Herzen liegt ist die Wiederherstellung der Glockenlandschaft. Schenkenberg fehlen zwei Glocken mit allem drumherum.

Wovon reden wir?

Wenn 250 Gäste kommen und jeder 100 Euro gibt, wären wir dem Ziel sehr nahe. Wäre nett, wenn sie die Zahlungsmodalitäten am Ende des Textes veröffentlichen.

Haben Sie sich in den vergangenen 60 Jahren schon einmal etwas Persönliches gegönnt, gibt es den Lustkauf auch bei einem Pfarrer?

Natürlich. Immer wieder Bücher. Viel preußische und andere Geschichte, viel Theologisches.

Ich hatte da mehr an die Rolex an Ihrem Armgelenk gedacht?

Wenns eine wäre, würde ich die für die Glocken versteigern. Ich habe mir mal eine Junghans für 105 Mark gekauft, 1994. Ich habe gedacht, ich bin größenwahnsinnig. Mit der neuen Uhr ging es nach Wiedemar zur Kirchensanierung. Auf der Rüstung in 40 Metern Höhe bin ich mit der Uhr an die Rüstung gekommen und sie ist zerflogen.

Was würden Sie sich denn gönnen wenn Sie nicht auf Geld achten, Ihre Frau und Gott hören müssten?

Ich würde gerne mal in die Antarktis reisen.

Warum ausgerechnet in die Antarktis?

Weil man dort die Stille hören kann, habe ich gehört. Israel habe ich mir für den Ruhestand aufgehoben. Ansonsten habe ich eigentlich alles. Um speziell auf diese Frage zu antworten, würde ich mir vielleicht mal in Mailand Schuhe anfertigen lassen, in denen ich mich auch wohlfühle.

Was haben Sie vor, was muss noch passieren in Ihrem Leben?

Ich erfreue mich daran, dass ich gesund bin, meine Eltern noch habe und meine Familie, inzwischen mit Enkelkindern. Ich habe ein ausgefülltes, reiches Leben. Ich will jedoch noch einige Vorhaben fertig kriegen in meiner Dienstzeit. Ich baue ja seit inzwischen 30 Jahren.

Wann geht ein Pfarrer eigentlich in Rente?

Das ist eine spannende Frage. Mein Renteneintrittstermin ist der 1. Januar 2026. Das ist übermorgen. Meine Ideen reichen weiter, ich weiß also gar nicht,wie ich das alles schaffen soll. Gesundheit, Laune und Lust vorausgesetzt, kann ich drei Jahre verlängern, dann bin ich 70, vielleicht sogar bis 75.

Klingt nicht nach Vorruhe?

Nein. Dann kriege ich vielleicht noch einige andere Glocken zusammen.

Wir hatten in den vergangenen fast 27 Jahren, in denen Sie hier einer der beliebtesten Geistlichen sind, sehr viel Gutes zu schreiben. Hat Pfarrer Taatz auch Macken, die druckreif sind?

Ich befürchte ja. Ich bin manchmal launisch, oft ungeduldig, fordernd und zu schnell, dann bin ich auch überfahrend. Schnarchen habe ich mich noch nie gehört, das kann also nicht sein. Es gibt auch Menschen, die mit mir nicht klarkommen, denen ich auch weh getan habe, die haben ihre Gründe. Da hätte ich mitunter das eine oder andere Wort nicht sagen sollen.

Was Ihre Erfolge und Ihre Beliebtheit anbelangt: Sie haben mal gesagt, Ihnen sei egal, wer unter Ihnen Superintendent ist. Wie harmonisch ist denn das Miteinander der evangelischen Familie im Kirchenkreis ?

Es wird behauptet, ich hätte das gesagt. Aber es stimmt. Natürlich. So lange im Amt, hat man einen bestimmten Status erreicht. Es ist geschwisterlich in der Kirche. Wenn es nötig ist, vertreten wir uns immer. Es gibt auch bei Pfarrern unterschiedliche Mentalitäten und Chemien. Wir können gar nicht immer ganz harmonisch unterwegs sein. Ich bin in vielen Dingen auch ein Einzelgänger, der schnell entscheidet. Und da bin ich auch ein rücksichtloses Alphatier mitunter.

Bei Ihrem 25-jährigen Jubiläum haben Sie im LVZ-Interview zart angedeutet, etwas abnehmen zu wollen, wegen der Knie. Ich erkenne das auf den ersten flüchtigen Blick nicht unbedingt. Wie geht es den Knien, wie gut sind Sie in Schuss?

Die Knie tun weh. Aber es gibt ja inzwischen ganz wunderbare Prothesen. Man kann sich das Abnehmen getrost sparen, denn die sind aus Stahl oder sehr gutem Material. Ansonsten bin ich sehr zufrieden. Übergewicht, Bluthochdruck und so weiter, tut ja nicht wirklich weh. Der Liebe Gott hat uns auch die Pharmazie gegeben.

Sie haben damals auch gesagt, dass sich die Kirche verändern müsse. Mit Blick auf nur 15 Prozent evangelische Christen in Mitteldeutschland. Wie war die Entwicklung seit November 2016?

Es sind immer noch nur 15 Prozent. Rückläufig. Die große EKD-Studie rechnet bis 2060, da währe ich 101, mit einem heftigen Rückgang.

Gibt es etwas, das Sie optimistisch stimmt?

Auf jeden Fall. Menschen gewinnen auch Zutrauen zur Kirche, anders als früher, nicht immer in großer Gemeinschaft. Im Konfirmandenunterricht ist es erfrischend und optimistisch für mich, dass ich mit jungen Menschen zu tun habe, die von alleine aus freien Stücken kommen. Niemand, der von Eltern oder Großeltern genötigt wird. Ich habe relativ große stabile Gruppen mit jungen Leuten, die aus eigenem Antrieb kommen. Die bleiben auch dabei, weil sie es selber wollten.

Was bieten Sie ihnen, warum ist das so?

Wir nehmen die Leute zusammen, auch mal in einem Gottesdienst mit einem kleinen Imbiss oder in der Familienkirche. Wir pflegen Gemeinschaft. Aus dem Konfirmandenunterricht ist ein Seminar geworden. Wir besuchen den Oberbürgermeister und fragen, was es heißt, Christ in der Politik zu sein. Wir fahren ins Bestattungshaus, zur Militärseelsorge, fahren nach Berlin und Dresden. Wir essen und beten in der Gemeinschaft.

Sie haben auch einen Draht zu nichtkirchlicher Paaren.

Ja, sie wünschen sich eine Begleitung an diesem Tag. Die kommen dann bewusst zum Pfarrer und wollen, dass ich was sage als Pfarrer, auch wenn wir glaubensmäßig noch gar nicht so gemeinsam unterwegs sind. Dahinter steckt das Anliegen nach Ernsthaftigkeit im Leben, diesen Tag fundiert schön zu begehen. Wenn wir den Segen Gottes als Geschenk verstehen, dann könnten wir in vielen Dingen noch viel großzügiger sein.

Zum Evangelischen Kirchspiel Schenkenberg gehören 25 Dörfer und 16 Kirchen. Sie sind siebenfacher Vater. Woher schöpfen sie Kraft, wie stehen Sie das mit inzwischen schon 60 Jahren durch? Was müssen Sie tun, um auf diesem hohen Niveau weiter der Hansdampf sein zu können?

Ich kann gar nicht darüber nachdenken, ich mache das, was zu machen ist. Manchmal 80 Stunden in der Woche, manchmal weniger. Bei all dem bin ich beschenkt mit einer Fröhlichkeit, Lust und Laune die vieles leichter macht. Da muss ich mir gar nicht viele Gedanken machen. Mein Lebenselixier ist die Leidenschaft mit der ich ans Werk gehe und das seit 30 Jahren. Mir fehlt aber ein Ausgleich, ehrlich gesagt. Ich bin kurzatmiger geworden, reicht aber noch nicht zum Rauchen abgewöhnen.

Mit ein bisschen Glück ist erst gut die Hälfte rum. Worauf freuen Sie sich in den nächsten Jahren?

Ein Tag mehr in der Woche wäre nicht schlecht. Ich möchte noch so manches Sanierungsprojekt beenden. Ein großes Projekt wäre es, die deutsche Glockenlandschaft, die durch den Zweiten Weltkrieg ausgedünnt wurde, wieder herzustellen. Ich kann mir auch gut vorstellen, ein paar Jahre nichts weiter zu machen, als mein Pfarramt. Ich würde gern mehr in den Sozialen Netzwerken unterwegs sein. Privat sind wir alle gesund und munter, da kann man nicht viel mehr erwarten vom Leben. Gesundheit ist alles.

Für eine freundliche Gabe steht unter dem Stichwort „GlockenzumGeburtstag“ das Konto des Kreiskirchenamtes Eilenburg zur Verfügung:IBAN: DE42 3506 0190 1551 5860 29BIC: GENODED1DKDSpendenbescheinigungen werden gerne ausgereicht.

Von Frank Pfütze