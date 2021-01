Pferdehof Gastel aus Kölsa hilft in Delitzsch gestrandeten Circus Alexander

Delitzsch/Kölsa

Innerhalb von 20 Minuten ist alles erledigt. Kein Wunder. Lutz Gastel, Gründer des gleichnamigen Pferdehofs in Kölsa, lenkt den Mini-Radlader geschickt zwischen Scheune und Lkw-Anhänger hin und her, verlädt zielsicher zwölf Heu- und einige Strohballen. Er verkauft sie nicht aus seinem Lager, sondern spendet alles dem Berliner Circus Alexander, der seit September aufgrund des Auftrittsverbots im Delitzscher Notquartier festsitzt, keine Einnahmen hat.

Preise für Heu enorm gestiegen

Zirkusdirektor Gino Lauenburger ist dafür zusammen mit Bruder Amando und Ehefrau Vivian Freiwald am Freitagvormittag mit Sattelschlepper und Anhänger gekommen. Der Zirkus muss 25 Tiere, darunter Kamele, Lamas, Pferde und Ponys vorsorgen. Ein Heuballen reicht in etwa für einen Tag, rechnet Freiwald vor. Pro Woche kommen so in Kosten in Höhe etwa 1000 Euro zusammen. Zwar hat der Schaustellerbetrieb staatliche Überbrückungshilfen beantragt, erhalten habe er aber nichts und ist auf Spenden angewiesen, erklärt die Luftartistin.

Anzeige

Lesen Sie auch

Unfreiwillige Pause: Im Delitzscher Notquartier: Lockdown bringt Circus Alexander in Existenznot

Pferdehof soll Fahrt aufnehmen

15-km-Radius, Ausgangssperre, Wintersport Diese Unterschiede gelten: Corona-Regeln in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Lutz Gastel hatte zunächst mit dem Zirkus ausgemacht, dass er ihnen zehn Ballen überlassen kann. Doch dann legt der 60-Jährige spontan zwei weitere und etwas Stroh oben drauf. „Meine Ärztin sagt, ich habe ein zu großes Herz“, ruft er über den Hof und lacht. „Wir haben in diesem Winter ausreichend Vorrat“, sagt Gastel. Es sei auch jetzt noch genügend vorhanden, so dass seine elf Pferde und der Esel nicht hungern müssen. Vier bis fünf Ballen benötigt der Pferdehof pro Woche, der das Heu ebenfalls einkauft, sagt Susann Gastel. Durch die trockenen Sommer der drei zurückliegenden Jahre seien die Preise vergleichsweise enorm gestiegen. Zwischen 80 und 100 Euro koste ein Ballen aktuell, erklärt die 33-Jährige.

Zehn waren ausgemacht, am Ende überlässt der Pferdehof Gastel aus Kölsa dem Circus Alexander zwölf Heuballen und Stroh. Quelle: Wolfgang Sens

Einzelunterricht statt volle Halle

„Ich sage immer: Leben und leben lassen“, sagt Lutz Gastel. In Zeiten einer Pandemie sei der Zusammenhalt wichtig. Daher habe er sich für die Spende entschieden, auch wenn es dem Pferdehof, der seit zwölf Jahren Reitunterricht und Kremserfahrten anbietet, aktuell selbst nicht besonders gut geht. Bis vor den ersten Lockdown kamen in Hochzeiten bis zu fünf Schüler gleichzeitig pro Stunde. Aufgrund von Hygieneregeln ist nun maximal ein Schüler erlaubt. Die Tiere benötigen dennoch Bewegung und Futter, auch der Hufschmied und Tierarzt müssen bezahlt werden.

Die Redaktion blickt zurück Das ist diese Woche in Leipzig und der Region passiert. Die LVZ ordnet ein. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hilfe für die Helfer

Und der Hof arbeite ohnehin nur kostendeckend. Susann Gastel und ihr Vater Lutz betreiben ihn im Nebenerwerb, gehen jeweils noch Vollzeit arbeiten. Sie als Sachbearbeiterin in einem Möbelmarkt, er als Verkäufer im Außendienst. Auch Mutter Annett hilft aus. Wenn immer Zeit ist, sind sie auf dem Hof beschäftigt.

Der Circus Alexander steckt seit September im Winterquartier in Delitzsch fest. Die 25 Tiere müssen dennoch versorgt werden. Quelle: Wolfgang Sens

40 Reitschüler, aus der Umgebung, aus Leipzig, dem Saale- und bis zum Burgenlandkreis kommen regelmäßig vorbei. Viele von ihnen haben bereits während des ersten Lockdowns, als der Hof noch kein Einzelunterricht angeboten hat, ihren Beitrag als Spende weitergezahlt und helfen auch aktuell beim Ausmisten und Bewegen der Tiere, sagt Lutz Gastel. Das habe den Hof letztlich am Leben gehalten. „Wäre das nicht so gewesen, hätte ich überlegt zu schließen“, sagt Gastel.

www.pferdehof-gastel.de, Hilfe für den Circus Alexander: Spendenkonto, Vivian Freiwald, Postbank, IBAN: DE 63 1001 0010 0693 1161 19.

Von Mathias Schönknecht