Pfingstburschen in Delitzsch unterwegs

Brinniser Pfingstburschen unterwegs.Diese vier jungen Männer haben den Tag auf ihren Rädern und in ihren Trachten genossen. An der Schlosswache in Delitzsch haben sie sich gestärkt. Am Barockschloss eröffnete das Team der Schlosswache den wohl größten Biergarten der Loberstadt. Zahlreiche Protagonisten des Stadtfestes Peter und Paul sprachen zudem über die Zeit während des Shut Down und gaben in einer Sondersendung des Peter-und -Paul-TV einen Ausblick auf die kommenden Monate.

Jirko und Mandy Zepernick aus Hohenprießnitz beobachten, während die Söhne Leo (l) und Ben die Hängebauchschweine bürsten. Zahlreiche Besucher zählte am Pfingstwochenende auch der Tiergarten in Delitzsch. Quelle: Alexander Prautzsch

Und auch die Tiergärten in Delitzsch und Eilenburg waren über Pfingsten gut besucht. Warme Temperaturen und ein paar lockere Wolken am Himmel sorgten für angenehme Temperaturen am langen Wochenende. Vor dem Tor des Tiergartens in Delitzsch bildeten sich durch die Regulierungen der Besucherzahlen stellenweise auch Warteschlangen.

