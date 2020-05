Pflanzen-Richter in Delitzsch plant Erweiterung

Delitzsch

Der Stadtrat Delitzsch hat sich in seiner jüngsten Sitzung, welche mit Masken ganz im Zeichen von Corona stand, mit zwei beliebten Gewerbestandorten in der Stadt befasst. Vor allem eine Erweiterung beziehungsweise ein Neubau des Pflanzen-Richter-Marktes war Thema für die Räte.

Beliebter Markt kann wachsen

So soll der planungsrechtliche Zuschnitt des Gewerbegebietes „Süd“ nun geändert werden. Mit der Änderung des Bebauungsplans (B-Plan) entspricht die Stadt einem Wunsch der Firma Selders dort. Denn Pflanzen-Richter auf dem Gelände, wo jahrelang schon Selders Grün aller Art verkaufte, plant eine Erweiterung beziehungsweise auch einen Neubau. Die Stadträte stimmten der Änderung einheitlich zu. Der Pflanzenmarkt ist sehr beliebt und zieht Kundschaft vor allem auch aus dem Umland an.

Bestandsschutz für Wohnhäuser

Konkret erfolgt eine Veränderung der Gewerbefläche, sodass eine Erweiterung des Marktes mit verkehrsgünstiger Anbindung möglich ist. Außerdem wird es künftig kein Mischgebiet mehr so wie bislang geben. Das heißt, dass künftig keine Wohnneubauten mehr in der Leipziger Straße südwestlich der Bahnlinie möglich sind. Die Häuser, die jetzt schon in dem Gebiet stehen, haben natürlich ihren Bestandsschutz. Weitere Anpassungen betreffen Fragen wie Zufahrten ins Plangebiet oder Lage und Größe von Grünflächen.

Auch den B-Plan für das Sondergebiet „ Sachsenstraße“ kann man nun nach Stadtratsbeschluss anpassen. Es gehe darum, Leerstände zu vermeiden und die Ansiedlung von Dienstleister und Logistiker zu ermöglichen, heißt es von der Stadt. Im Grunde handelt es sich um eine Rechtsanpassung des Areals rund um den Kaufland-Markt an die tatsächlichen Gegebenheiten. Es geht um ein Sondergebiet Handel mit einem Teilbereich als eingeschränktes Gewerbegebiet, was dem Standort des Post-Logistikzentrums dort Rechnung trägt.

