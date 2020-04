Pflanzenkauf in Corona-Zeiten in Delitzsch

Delitzsch

Nach einigen eisigen Winterdellen macht sich Frühlingswetter und damit bei den Delitzscher Gärtnern die Lust aufs Pflanzen breit. Die eigene Scholle zu beackern ist trotz der Ausgangsbeschränkungen erlaubt. Und damit stellt sich in Corona-Zeiten die Frage: Wo gibt es Pflanzen und Blumen? Schlägt jetzt die Stunde der kleinen Gärtnereien und Blumengeschäfte, die einen Abholservice anbieten? Pflanzen- und Baumärkte sind ja geschlossen. Wer in Delitzsch sucht, wird fündig. Bei Dörfels Gärtnerei zum Beispiel. Dort gab es bisher einstündige Abholzeiten vormittags und nachmittags. Am gestrigen Mittwoch erhielt Betreiberin Christine Koal nun sogar die Info: Die Gärtnerei, die selbst Pflanzen produziert, darf wieder öffnen.

Christine Koal ist froh, dass die Gärtnerei Dörfel jetzt wieder öffnen darf. Quelle: Heike Liesaus

Nachfrage ist da

Das separat betriebene Blumengeschäft an der Dübener Straße am Friedhof ist geschlossen, aber es hat Abholzeiten. Ausgehändigt werden die Waren kontaktlos. Bestellungen sind per Telefon, WhatsApp oder an Ort und Stelle möglich. „Die Nachfrage ist da. Aber mit dem Bestellen ist es schwierig“, stellt Christine Koal fest. Viele Kundinnen wollen den Zustand der Pflanzen einfach selbst sehen, oder sie entscheiden spontan, wenn ihnen etwas gefällt. In der Gärtnerei in der Hainstraße ist das nun immerhin möglich.

Bei Blumen Becher in der Johannes-R.-Becher-Straße wiederum läuft ebenfalls für je zwei Stunden vor- und nachmittags die Ausgabe. Außen wird geklingelt. Dann bringt Mitarbeiterin Jutta Hänze mit einem speziell ausgerüsteten Einkaufswagen vor die Tür, was über die verschiedenen Kanäle geordert wurde. Vor Ort kann die Bestellung auch aufgegeben werden.

Selbst gebastelte Ausrüstung

Der Übergabe-Einkaufswagen ist mit einem Folienfenster versehen. „Das haben wir extra gebastelt“, sagt Betreiberin Nadine Becher, die selbst derzeit vor allem mit Pflanzarbeiten auf Friedhöfen beschäftigt ist. Jutta Hänze trägt Schutzmaske und Handschuhe. Eine Plaste-Box dient der kontaktlosen Geldübergabe. Sämereien, Blumen, Gehölze, Gemüsepflanzen, Zimmerpflanzen auch Deko sind zu haben. „Es läuft etwas schleppend an“, schätzt Nadine Becher. Zum einen war es noch einmal kalt, zum anderen ist es nicht so schnell rüberzubringen, wie das alles funktioniert.

Von Heike Liesaus