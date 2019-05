Pharma-Unternehmen Mibe baut Standort in Brehna aus

Delitzsch Nach Firmenübernahme - Pharma-Unternehmen Mibe baut Standort in Brehna aus Das Pharma-Unternehmen Mibe hatte zu Jahresbeginn die CFP Packaging GmbH aus Wiedemar übernommen. Die Mitarbeiter wechselten an den Mibe-Firmensitz in Brehna. Dieser wird nun ausgebaut.

Die Mibe GmbH Arzneimittel hatte zum 1. Januar 2019 die insolvente CFP Packaging GmbH in Wiedemar übernommen. Alle 16 Mitarbeiter wechselten an den Mibe-Firmensitz in Brehna. Dieser wird nun ausgebaut. Quelle: mibe Arzneimittel GmbH