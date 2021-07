Picknick im Schlossgarten Delitzsch – ein Spektakel für Adel und Volk

Delitzsch

Obst- und Käsespießchen, Pralinen, Gebackenes, ein kühles Getränk auf blauem Samt drapiert, die Gläser und Karaffen dem Barock nachempfunden ebenso die Kostümierung von Simone Kubovy und Hans Lunze aus Leipzig versetzen den Betrachter gestern Nachmittag im Schlossgarten Delitzsch, in eine längst vergangene Zeit.

Plauderei unter Bäumen

„Wenn es sich einrichten lässt, kommen wir immer sehr gern hier her“, erklären beide am Picknicktisch unter den schattenspendenden Bäumen der historischen Anlage. Museumsleiter Jürgen Geisler begrüßte die Gäste aufs herzlichste. Als Haushofmeister des Schlosses Otto Erdmann von Diskau lud er zum Picknick ein.

Üppige Kleider und kulinarische Köstlichkeiten

Zur Galerie Kulinarische Köstlichkeiten, üppige Kostüme und passende Musik. Das Picknick im Schlossgarten Delitzsch bot Kurzweil für Adel und Volk. Ein paar Impressionen.

„Verehrte Gäste, sie sind heute hier vom Adel eingeladen, um auf den Wiesen zu lümmeln, ohne dafür belangt zu werden“, ruft er in theatralischer Ausdrucksweise den Gästen zu. Das Einnehmen der Mahlzeiten im Freien wurde im Barock oft praktiziert und hat sich in der Loberstadt am Schloss zu einem gern angenommen kurzweiligen Spektakel entwickelt. Der Einladung war auch Susann Giesel und Angelina Kowalczyk gefolgt. Beide Damen, ebenfalls in üppigen Kleidern und mit imposanter Kopfbedeckung, haben sich schon sehr lange auf das Picknick gefreut und sind gern in die Loberstadt gekommen.

Musik und kalte Getränke

Auch unkostümierte Gäste taten es ihnen gleich und machten es sich unter den Bäumen gemütlich, um den barocken Klängen der Musikantinnen der Kreismusikschule Heinrich Schütz zu lauschen. Das Violinentrio spielte, während die Gäste an den kühlen Getränken nippten und die leichte Kost bei hochsommerlichen Temperaturen genossen. Nach einem 30 minütigen Klangerlebnis lud der Haushofmeister zur Führung schließlich in den gepflegten Schlossgarten ein.

Von Anke Herold