Am einstigen Eulenhof in Krostitz stehen Kräne und Baufahrzeuge, arbeiten die verschiedenen Gewerke an mehreren Reihen von Eigenheimen. Erneut wird in Krostitz für junge Familien gebaut. Aber etwas ist anders an dieser Baustelle. Hier wird nicht Stein auf Stein gesetzt. Es entstehen auch keine Fertigteilhäuser im üblichen Sinn, obwohl Wände, Fassaden und Treppen am Stück an ihren Platz schweben. Es geht um massive Häuser in einem modularen System.

„Der Eulenhof Krostitz ist unser Pilotprojekt“, erklärt Alexander Folz, der die Wohnmacher Bau- und Investitions GmbH vertritt. Diese wiederum ist ein Beteiligungsunternehmen der Leipziger Arcadia Investment Group, deren Geschäftsführer Folz ist. Er realisierte schon viele Projekte besonders in Leipzig. Die neue Technologie soll schneller und preiswerter sein als die konventionelle Bauweise und trotzdem wertig und nachhaltig.

Auf dem Gelände der ehemaligen Krostitzer Hofanlage entstehen insgesamt zehn Reihenhäuser und vier Doppelhaushälften. Bereits vor einem Jahr sind auf dem rund 5000 Quadratmeter großen Areal die ersten Bagger angerollt. Doch zwischenzeitlich herrschte Stillstand. Vor allem hatten Entwicklung und technische Genehmigungen Zeit gebraucht. Künftig aber soll ein Haus dieser Art innerhalb von vier Wochen ab Bodenplatte bezugsfertig gebaut werden können.

So soll die neue Wohnanlage auf dem Eulenhof-Gelände am Ende aussehen. Quelle: arcadia Leipzig

Konzepte in vielen Ländern unter die Lupe genommen

„Wir haben uns Konzepte in vielen Ländern angeschaut, die aber jeweils nicht eins zu eins auf deutsche Verhältnisse und Bestimmungen übertragbar sind“, erläutert der Arcadia-Geschäftsführer. Die Bauelemente steuern fünf verschiedene Länder bei. Die Wandelemente werden zum Beispiel in Osnabrück vormontiert. Die Außenwände bestehen aus zwei Betonschichten mit einer leistungsfähigen Dämmschicht dazwischen. Die Verkleidung mit Wienerberger Klinker wird gleich im Werk angebracht. Es werden skandinavische Systeme für Photovoltaik und Luftwärme-Pumpen genutzt. Die Nasszellen werden in Osteuropa vorgefertigt. Logistiker und Monteure aus den Niederlanden, wo ebenfalls Massivfertigteil-Konzepte in Gebrauch sind, sorgen für Transport und fürs Zusammensetzen der Teile auf der Baustelle.

Die ersten Häuser stehen schon. Quelle: Heike Liesaus

Der einstige Vierseitenhof an der Südspitze von Hohenleina, das historisch mit dem Ort Krostitz zusammengewachsen ist, war insgesamt nicht mehr zu erhalten. Das Herrenhaus und der straßenbegleitende Westflügel waren in den 1990er-Jahren saniert und zu Wohnungen umgebaut worden. Ähnliches sollte auch mit den anderen Gebäudeteilen passieren, aber das gelang nicht. Es folgten langer Leerstand und nun der Abriss. „Die Eigentumssituation war aufgrund der Vorgeschichte sehr komplex“, erinnert Alexander Folz. Es hat anderthalb Jahre gebraucht, um sie zu entwirren.

Schon viele Anfragen

Verkauft sind die Häuser noch nicht. „Wir haben schon viele Anfragen. Aber wir haben sie bisher nur gesammelt“, so der Arcadia-Geschäftsführer. Ende Januar soll aber voraussichtlich mit den ersten Kaufinteressenten gesprochen werden. Zwei der Gebäude sollen Musterhäuser bleiben. Nach Krostitz ist geplant, die Technologie in der Gartenstadt Taucha und im Naunhofer Familienwohnpark anzuwenden. In den nächsten vier bis fünf Jahren könnten deutschlandweit 1000 Häuser dieser Art entstehen.

