Pkw landet bei Brodau auf dem Feld

Die Bombe ist geplatzt. Per Antrag zur Neuausrichtung der Bäderlandschaft in Delitzsch sind Stadträte dabei, die Neubaupläne in der Sachsenstraße zu stoppen und einen nachhaltigeren Bau auf dem Gelände der Elberitzmühle zu errichten. Was sagen nun Fans aber auch Kritiker der Sachsenstraßenpläne?