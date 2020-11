Plotzki folgt Schuster: Wechsel an Spitze der Delitzscher Volksbank

Delitzsch

Die Volksbank Delitzsch hat ihren Führungswechsel vollzogen. Wolfgang Schuster hat den Chefsessel an Lars Plotzki übergeben. Damit geht bei dem 1850 gegründeten genossenschaftlichen Geldinstitut eine Ära zu Ende. Schäfer war mehr als 30 Jahre im Vorstand, davon den Löwenanteil als Vorsitzender. Das ist eine Rarität in der Banken-Branche und war wohl nur durch die Wiedervereinigung möglich.

Wolfgang Schuster Quelle: privat

„Ich habe mich selbst entschlossen, nun aufzuhören, das entspricht meiner Lebensplanung“, sagt Schäfer, der mit seinen 63 Jahren durchaus noch hätte weitermachen können. „Ich habe noch vieles vor, mir wird bestimmt nicht langweilig“, so der gebürtige Löbnitzer, der in Brinnis aufwuchs. „Allein mit Haus, Hof und Garten werde ich gut beschäftigt sein.“ Außerdem wandert er gerne und schwingt sich häufig auf das Fahrrad. Auch das Reisen zählt zu seinen Hobbys. „Dabei freue ich mich, wenn ich wieder nach Delitzsch zurückkehre.“ Logisch, dass er hier auch wohnen bleibt.

Lehre bei Sparkasse Delitzsch

Schuster hat bei der Sparkasse Delitzsch seine Banklehre absolviert und war später beim Sparkassenverband in Leipzig tätig. Nach der Wende erhielt er einen Anruf von Horst André, dem damaligen Chef der Genossenschaftsbank Delitzsch. „Ich habe eine Stunde überlegt, dann habe ich zugestimmt, sein Nachfolger zu werden“, erinnert sich Schuster. Warum er ausgewählt wurde? „Wohl, weil ich nicht belastet war.“

In den gut 30 Jahren hat er viel erlebt. Ging es zunächst darum, das westdeutsche Bankensystem kennenzulernen, stand bald eine bedeutende Entscheidung an: die Fusion mit der Raiffeisenbank Delitzsch. Der folgte im Jahr 2000 der nächste Zusammenschluss, der mit der Volksbank Bad Düben/ Eilenburg. Schuster übergibt ein offenkundig gut aufgestelltes Haus. Obwohl die Bafin, die bundesrepublikanische Bankenaufsicht, den Geldhäusern nahegelegt hatte, angesichts der Corona-Krise in diesem Jahr keine Ausschüttung vorzunehmen, zahlt die Volksbank Delitzsch an ihre 8000 Mitglieder dennoch eine Dividende von drei Prozent je Geschäftsanteil. „Das haben wir mit der Aufsicht so abgestimmt“, berichtet Schuster, der stolz darauf ist, dass in den 30 Jahren stets schwarze Zahlen geschrieben wurden. „Deshalb wäre es ein schlechtes Zeichen, jetzt nichts auszuschütten.“

Sein Nachfolger Plotzki (44), der sich zuvor als Vorstandsassistent intensiv in das Geschehen einarbeiten konnte, übernimmt eine „sehr gut und grundsolide aufgestellte Bank“, die 50 Mitarbeiter hat und auf eine Bilanzsumme von rund 400 Millionen Euro jährlich kommt. „Ziel ist, weiter eigenständig zu bleiben und uns Stück für Stück weiterzuentwickeln“, erklärt der gebürtige Leipziger, der viele Jahre beim genossenschaftlichen Prüfverband tätig war, einst bei der Leipziger Volksbank seine Lehre absolvierte, der später ein Studium der Bankbetriebswirtschaftslehre folgte. „Weitere Fusionen sind nicht angedacht“, bestätigt Schuster diesen Kurs und erteilt damit zugleich gelegentlichen Gedankenspielen der Leipziger Volksbank, sich mit Delitzsch zusammenzuschließen, eine entschiedene Absage. Ein Zusammengehen sei auch nicht nötig, „da wir sehr eigenkapitalstark sind“, begründet Schuster.

Weiter auf Wachstumskurs

„Es gehört zur genossenschaftlichen DNA, für die Menschen vor Ort da zu sein“, bekräftigt Plotzki, der die Digitalisierung vorantreiben will, um so noch effizienter zu werden. Damit sollen auch die 20 000 Kunden vermehrt auf elektronischem Weg abgeholt werden, ergänzt durch die Möglichkeit, sich in den Filialen persönlich beraten zu lassen. Und es gilt, die Herausforderungen durch die Pandemie zu lösen. Auf ihr Konto muss bereits gebucht werden, dass es keinen großen Abschiedsempfang für Schuster gab. Bislang habe es keine auf das Virus zurückzuführende Kreditausfälle gegeben. Überhaupt, „wir wollen weiter wachsen, auch im Kreditgeschäft“, gibt Plotzki die Marschroute vor.

Von Ulrich Milde