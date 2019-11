Wie ein Landgasthof im Raum Leipzig 500 Jahre alt wurde

Poldewitz

Mit Sicherheit ist das nur das erste Schriftstück, auf dem etwas zum Podelwitzer Gasthaus vermerkt ist, sagt Historiker Reinhard Wilke über die Ersterwähnung in der Delitzscher Stadtchronik aus dem Jahr 1519. Daraus lasse sich schließen, dass es den Gasthof schon davor gegeben haben muss. Der Ort Podelwitz, der seit 1999 zur Gemeinde Rackwitz gehört, sei bereits 1250 das erste Mal erwähnt worden, erklärt Wilke, der das Buch „Podelwitz: Aus der Geschichte eines Kirchortes und Bauerndorfes nördlich von Leipzig“ verfasst hat. Es sei nur schwer vorstellbar, dass es erst über 250 Jahre später hier ein Wirtshaus gegeben haben soll.

Der Landgasthof Podelwitz feiert 500 Jahre Ersterwähnung. Geschäftsführer Sven Seher führt durch die historischen Gemäuer und zeigt eine Holzschnitzerei, die das Wirtshaus von einem Stammkunden geschenkt bekam. Quelle: Wolfgang Sens

Wie der Gasthof gewachsen ist

Aktuell wird der Landgasthof an der Wiederitzscher Straße in vierter Generation von Bernadette und Andreas Scharf sowie Annabella und Sven Seher betrieben. Vor einem Jahr haben sie das Gasthaus von Winfried und Gudrun Wilke übernommen, die aber weiterhin Teil des Familienbetriebs sind. Angefangen hatte alles mit einer Gaststube, die heute noch den Mittelpunkt des Gebäudekomplexes bildet. Nach und nach seien weitere Räume an- und die umliegenden Stallungen umgebaut worden, erklärt Sven Seher. So kamen ein Wintergarten, ein Hochzeits- und ein Ratsherrenzimmer hinzu, genauso wie ein Vereinszimmer und ein Jugendstilsaal. Im Außenbereich gibt es einen Lindenpark mit Biergarten, einen Bereich für die eigenen Hühner und Schafe. Auf dem Nachbargrundstück bietet die eigene Pension mehrere Übernachtungsmöglichkeiten.

Kurzer Abriss einer langen Historie Das Gasthuas in Podelwitz wurde im 16. Jahrhundert erbaut. Es ist das zweitälteste Gebäude im Ort Podelwitz und seit 1902 in der vierten Generation im Familienbesitz. Seither wurde es mehrfach erweitert: 1519 – erste Erwähnung in der Chronik der Stadt Delitzsch 1813 – erstmals urkundlich als Goseausspanne vor den Toren Leipzigs aufgeführt 1902 – Großvater Paul Schladitz kauft den Gasthof 1904 – Bau eines Tanzsaales 1938 – Übernahme durch Schwiegersohn Erwin Ludwig und Tochter Anna 1949 – Bewirtschaftung nach Verwittwung in zweiter Ehe mit Arthur Wilke 1972 – Übernahme durch Winfried Wilke 1992 – Ausbau der Pension 1996 – Restaurierung des Tanzsaales im Jugendstil 1996 – Bau eines Wintergartens mit Ratsherrenzimmer und Restaurierung 1997 – Ausbau eines Sozialtraktes, des neuen Büros und der Hochzeitszimmer 2002 – 100 Jahre Landgasthof Podelwitz in seiner jetzigen Form 2018 – Andreas und Bernadette Scharf übernehmen das Gasthaus zusammen mit Sven und Annabella Seher in vierter Generation

Die Delitzscher Biermeile und ein renitenter Wirt

Reinhard Wilke, der der Cousin des Senior-Chefs ist, schätzt die Ersterwähnung als sehr besonders ein – vor allem vor dem Hintergrund, dass das Gebäude seither durchgängig als Gasthaus bewirtschaftet wird. Der Eintrag der Ersterwähnung ist inder „Chronik der Stadt Delitzsch“ der Jahre 1500 bis 1539 zu finden. Unter der Schilderung, die einen Heinrich Krause des wiederholten Ehebruchs bezichtigt, und einen Nicolaus Meiffert beschreibt, den seine Magd wegen Schwängerung verklagt, ist zu lesen:

„In Podelwitz nahm man dem Kretzschmar fremdes Bier weg, weshalb sich Wilhelm von Haugwitz, dem Podelwitz gehörte, bei dem Herzog bescherwerte.“

Hintergrund: Ebenfalls in der Stadtchronik ist zur Biergeschichte nachzulesen, dass Podelwitz zu dieser Zeit wahrscheinlich noch „unter Verwaltung der Pflege Delitzsch stand“. 1390 sei eine Biermeile eingerichtet worden, um unliebsame Konkurrenten auszuschalten und die Einfuhr „auswärts hergestellter Biere zu verhindern“. Den Wirten sei es laut Chronik bei Strafe verboten worden, anderes als das einheimische Bier auszuschenken. 1490 sei diese willkürlich festgelegte Meile noch einmal erweitert worden. Podelwitz scheint laut den Ausführungen im Bereich der Delitzscher Biermeile gelegen zu haben und der frühere Besitzer nicht viel von dem ihm vorgeschriebenen Gebräu gehalten zu haben.

Private Einblicke aus den letzten der 500 Jahre des Landgasthofes Podelwitz. Der Eintrag in die Chronik der Stadt Delitzsch mit der Ersterwähnung. Quelle: privat

Uschi Glas und Fred Delmare

Im Landgasthof kann nicht nur eingekehrt und gefeiert werden. Auch mehrere Veranstaltungen finden im Wirtshaus die passende Bühne. Mehrfach fand beispielsweise die Dankesfeier der von Schauspielerin Uschi Glas initiierten Aktion Brotzeit in Podelwitz statt. Bei Brotzeit helfen Freiwillige dabei, ein Frühstücks- und Betreuungsangebot an Grundschulen, auch an einigen nordsächsischen Bildungseinrichtungen, auf die Beine zu stellen.

Am dritten November-Donnerstag jedes Jahres wird zudem die Eröffnung des Beaujolais-Primeur – Wein aus dem bekannten französischen Anbaugebiet – mit gelegter Jagdstrecke, einem deftigen Punsch und Besuch der Leipziger Communalgarde begangen.

Auch der 2009 gestorbene Schauspieler Fred Delmare sei jahrelang „Stammgast bei uns gewesen“, erzählt Seher. Delmare „wollte oder sollte immer der Axel“ sein, um möglichst unerkannt zu bleiben, erinnert sich der heutige Chef. Bei einem Glas Wein habe er dann von seinem Leben und Filmarbeiten berichtet. „Ein hochinteressanter Mann“, sagt Seher. Vermutlich ebenso interessant, wie die mindestens 500-jährige Geschichte des Landgasthofes.

Private Einblicke aus den letzten der 500 Jahre des Landgasthofes Podelwitz: Koch Henrik Tom und Uschi Glas. Quelle: privat

Von Mathias Schönknecht