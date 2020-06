Pohritzsch

Wir mussten uns etwas einfallen lassen, sagt Diana Spindler. Seit sechs Monaten ist ihr Circus Voyage im Winterquartier in Pohritzsch. Regulär verbringt er nur sechs Wochen – von Mitte Januar bis Ende Februar – in der Gemeinde Wiedemar. Hätten der Zirkus seine Tournee nicht coronabedingt absagen müssen, „säßen wir jetzt tief im Allgäu“, sagt die Direktorin.

Zum Cirkus Voyage gehören auch drei Elefanten. Alois Spindler, Dompteur und Ehemann von Diana Spindler zeigt, wie er mit den Tieren arbeitet. Quelle: Wolfgang Sens

Circus-Hof anstatt Wanderzirkus

Doch so ist es nun einmal nicht. Wer aktuell in den Wiedermarer Ortsteil aus Richtung der B183 a hineinfährt, kann sehen, wie sich Wagen an Wagen mit dem großen Schriftzug „Circus Voyage“ an dem Zaun zur Serbitzer Straße reiht. Die Familie hat sich mit der Situation arrangiert. Sie musste es. Der Zirkus hat pro Monat fixe Kosten in Höhe von rund 8000 Euro, sagt Spindler. Davon müssen unter anderem Zebras, Pferde, drei Elefanten, eine Giraffe und das Flusspferd „Jedi“ versorgt werden. Hufschmied, Impfungen, Futter, zählt Spindler einige Posten auf. Trotz Soforthilfen mussten 15 Mitarbeiter entlassen werden. „So viele Rücklagen haben wir nicht“, erklärt die 45-Jährige. Nun sei nur noch die Familie übrig.

Falsche Bettler

Und nun gibt es noch ein anderes Problem: „Wir haben von Leuten im Dorf gehört, dass jemand in unserem Namen von Tür zu Tür geht und bettelt“, sagt Spindler. Das gehe nicht vom Zirkus aus. „Wir gehen nicht herum und Fragen nach Spenden. Das sind Trittbrettfahrer.“

Glücklich über eigenes Winterquartier

„Wir sind aber in der glücklichen Lage, über ein eigenes Winterquartier zu verfügen“, sagt die Direktorin. Und so ist es seit Ende Mai auch möglich, vor Ort etwas zu zeigen und vorübergehend anstatt des Reisezirkus einen „Circus-Hof“ zu betreiben, um wenigstens ein – wenn auch geringeres – Einkommen zu haben. Jede Woche, von Donnerstag bis Sonntag, gibt es nun zwischen 11 und 18 Uhr Tiere zu sehen, Dressurproben und Clown-Vorführungen zu erleben sowie Hüpfburgen zum Spielen. Auch ein Bistro hat geöffnet.

Nichts überstürzen

Bisher werde das Angebot gut angenommen, sagt Diana Spindler. Sie plane, dass der Zirkus bis September in Pohritzsch bleiben wird. Denn der Betrieb wolle nichts voreilig riskieren. Falls die Tour erneut unterbrochen werden muss, wenn es beispielsweise zwischen den Gastspielen zu einem Lockdown kommt, wie in Gütersloh, müsste der gesamte Tross zurück ins Winterquartier. So wie im März, als alles bereits auf der Freifläche neben dem Kohlrabizirkus vorbereitet war. „Eine Vorstellung konnten wir in Leipzig geben“, sagt Spindler. Danach kamen die Verordnungen.

Bis 40 Gastspiele

Wie es der Name Voyage schon verrät, ist die Familie in aller Regel große Teile des Jahres auf Reisen, hat 30 bis 40 Gastspiele mit mehreren Vorstellungen. „Die Situation jetzt ist völlig ungewohnt für uns“, sagt Spindler. „Wir wissen nicht, wie es weitergeht.“ Veranstaltungen mit begrenzter Zuschauerzahl sieht sie skeptisch. Das Zelt bietet Platz für 1000 Personen. Es stelle sich die Frage, wie viele Gäste zugelassen werden und ob ausreichend Besucher kommen, um den Aufwand und die Kosten zu decken.

Der Zirkus, der mit 80 teils exotischen Tieren unterwegs ist, wurde immer wieder von Tierrechtlern kritisiert. Die Haltungsbedingungen wie im Foto für Flusspferd Jedi entsprechen jedoch denen von Zoos, sagt Direktorin Diana Spindler. Quelle: Wolfgang Sens

Größter Wunsch: Zurück in den Zirkus-Alltag

Der Zirkus, der mit bis zu 80 teils exotischen Tieren unterwegs ist, wurde immer wieder von Tierrechtlern kritisiert, erzählt Spindler. Doch sie hält klar dagegen: „Wer die Tiere rein geschäftlich hält, sollte es nicht machen. Wir sind mit ihnen aufgewachsen. Wir können gar nicht ohne sie. Sie gehören zu unserer Familie.“ Die Tiere werden entsprechend der Vorgaben gehalten, die auch Zoos einhalten müssen, sagt die Direktorin. Allein für die Elefanten gehe ein 40-Tonner mit auf Tournee. „Wir wollen während des Circus-Hofs auch zeigen, wie wir mit unseren Tieren arbeiten“, sagt Spindler. Dahin bewege sich auch die Nachfrage.

„Wir wollen, dass Zuschauer wieder zu uns kommen und lachen können, einmal vom Alltag abschalten“, sagt Diana Spindler. Das sei es, wofür sie und ihre Familie in dem Geschäft sind.

