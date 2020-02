Delitzsch

Ein aufmerksamer Bürger hat in der Nacht zu Mittwoch in Delitzsch die Polizei gerufen, als er kurz nach Mitternacht in der Leipziger Straße einen Mann beobachtete, der die Scheibe eines VW Polo einschlug und das Fahrzeug öffnete. Als die Polizei kam, stellte sich heraus, dass es sich bei dem vermeintlichen Einbrecher um den Halter des Fahrzeugs handelte.

Schlüssel im Auto vergessen

Der 39-Jährige hatte den Schlüssel im Auto vergessen. Da auch sein Ersatzschlüssel nicht funktionierte, wusste er sich nicht anders zu helfen, als eine hintere Scheibe einzuschlagen. Da die Polizei hier keinen Straftatverdacht sah, wird auch nicht gegen den 39-Jährigen ermittelt, informierte die Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig.

Von lvz