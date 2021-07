Polizei stoppt Motorrad-Raser nahe Schladitzer Bucht

Schladitzer Bucht

Bei einer Kontroll-Aktion nahe der Schladitzer Bucht, bei der am Donnerstag auch ein ziviler Videowagen der Verkehrspolizei zum Einsatz kam, ist den Beamten ein Motorrad-Raser ganz besonders aufgefallen. Der 31-jährige Honda-Fahrer habe gleich mehrfach die vorgeschriebene Geschwindigkeit missachtet, berichtete die Polizei. Dabei habe er sein Motorrad auf eine hohe Geschwindigkeit beschleunigt, um dann in rennähnlicher Weise in größtmöglicher Schräglage auf einer Landstraße durch die Kurven zu fahren.

Motorradfahrer im Fokus

Der Führerschein des 31-Jährigen wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Bei der Aktion der Verkehrsüberwachung Leipzig standen Motorradfahrer im Fokus.

Von LVZ