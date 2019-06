Region Leipzig

Die Polizei hat am 25. April einen 37-jährigen Tatverdächtigen festgenommen, in dessen Wohnung in Leipzig-Volkmarsdorf verschiedene Schmuckgegenstände sichergestellt wurden.

Unter diversem Schmuck, Uhren und anderen Gegenständen befand sich auch eine Sammlung von Bundeswehr-Medaillen und -Abzeichen. Außerdem eine Bundeswehr-Uhr, ein ABUS-Schloss und ein nautischer Kompass. Offenbar gehören die Gegenstände zusammen, vermutet die Polizei.

Zur Galerie Die Polizei Leipzig sucht nach Besitzer dieser gestohlener Medaillen und Abzeichen

Die Ermittler nehmen an, dass die Medaillen aus dem Besitz eines Bundeswehr-Angehörigen stammen, dem sie vermutlich persönlich verliehen wurden. „Andernfalls könnten die Gegenstände auch einem passionierten Sammler gehören“, erklärte eine Sprecherin der PD Leipzig.

Tatorte in Leipzig und Umland möglich

Als Tatorte kommen nach der bisherigen Auswertung der Ermittler die Stadt Leipzig und das Leipziger Umland in Frage. Zeugen, die Hinweise zum Besitzer oder der Herkunft der Gegenstände geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Tel. (0341) 966 4 6666, zu melden.

Von thl