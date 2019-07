Rackwitz

Nach einem Unfall auf einem Parkplatz an der Schladitzer Bucht bei Rackwitz sucht die Polizei den Geschädigten. Der Vorfall ereignete sich bereits vor etwa einem Monat am Abend des 14. Juni, ein Freitagabend.

Am Tag danach hatte sich ein Hyundai-Fahrer bei der Polizei gemeldet und erklärt, er habe am Tag zuvor auf dem Parkplatz einen Unfall verursacht. Dabei sei ein anderes, dort geparktes Fahrzeug beschädigt worden. Der Mann hatte sich jedoch weder Autotyp noch das amtliche Kennzeichen des beschädigten Wagens notiert. Allerdings hinterließ er einen Zettel mit seinen Daten, nachdem er – so seine eigenen Angaben – erfolglos versucht hatte, die Polizei über den Unfall zu informieren. Danach fuhr er weg. Pflichtwidrig, wie die Polizei nun betonte, weshalb nun gegen den Mann wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt werde.

Die Polizei sucht nun dringend die Autofahrerin oder den Autofahrer, deren beziehungsweise dessen Fahrzeug bei dem Unfall beschädigt worden war. Sie oder er kann sich auf dem Polizeirevier Delitzsch ( Hallesche Straße 58, Telefon 034202/66-100) melden.

