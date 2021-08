Delitzsch

Die Strecke war schon immer ein Schwerpunkt für Wildunfälle, sagt Frank Müller. Das Pachtgebiet des Jägers ist das Gelände der Mitteldeutschen Umwelt- und Entsorgung GmbH (Mueg) am südlichen Ufer des Werbeliner Sees, nicht weit entfernt von der Staatsstraße 2, die Delitzsch mit Wiedemar und der Autobahn 9 verbindet. Nach einem leichten Plus im Mai liegt der Jahresdurchschnitt in 2021 für Wildunfälle im Gebiet des Reviers Delitzsch bisher unter dem des Vorjahres. Das geht aus der Polizeistatistik hervor. Nahe des Werbeliner Sees könnte dies mit der Ansiedlung des Wolfs zusammenhängen.

30 Wildunfälle weniger

„Es gab einen leichten Rückgang“, sagt Polizeisprecherin Therese Leverenz über die Entwicklung der Wildunfälle in der Region. Wurden zwischen dem 1. Januar und 31. Juli 2020 noch knapp unter 160 Wildunfälle festgestellt, zählte die Polizei im gleichen Zeitraum dieses Jahres 130 Zusammenstöße mit Wildtieren. „Das sind jedoch nur diejenigen, die der Polizei bekannt sind“, ordnet Leverenz ein.

Die meisten Wildunfälle dieses Jahres zählte die Polizei bisher im Monat Mai. Dieser habe aber nur einen leichten Anstieg bei einer gleichbleibenden Tendenz verzeichnet. Während die Beamten sonst pro Monat zwischen 14 und 19 Unfälle mit Wildtieren aufnahmen, waren es in der Mitte des Frühjahrs knapp 30.

Unfälle in Dämmerung und Dunkelheit

Einen besonderen Schwerpunkt gibt es in der Region Delitzsch nicht, sagt die Sprecherin. Grundsätzlich seien Straßen an Waldgebieten besonders betroffen. Die Unfallorte seien ansonsten im Reviergebiet gleichmäßig verteilt. Genauso wie es keine Unfallschwerpunkte gibt, sei keine valide Aussage zu Ursachen möglich. Zu Wildunfällen komme es nach wie vor häufig während der Dämmerung und Dunkelheit, sagt Leverenz.

Bereits im Zeitraum zwischen Juli 2018 und Juli 2019 sollten weiße Kreuze entlang der Staatsstraße 2 zwischen Quering und Zwochau auf die Stellen aufmerksam machen, an denen es in den Vorjahren zu Zusammenstößen mit Wildtieren gekommen war. Die Aktion war Teil einer Masterarbeit der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Das Ergebnis: Innerhalb eines Jahres stellte die Polizei auf der Strecke sechs Wildunfälle weniger fest.

Jäger: Brünstige Rehböcke sind unaufmerksam

Dass es zu immer weniger Wildunfällen kommt, könnte auch mit der Ansiedlung des Wolfes rund um das Naturschutzgebiet am Werbeliner See zusammenhängen. Wie der Jäger Frank Müller erklärt, haben die in der Region lebenden Tiere den Bestand des Rehwilds deutlich verkleinert. Der Bestand des Schwarzwilds sei aber weiterhin hoch, sagt Müller.

Ursachen für die dennoch weiter auftretenden Wildunfälle sieht Müller aus Sicht der Tiere darin, dass Schweine aus Richtung des Naturschutzgebiets auf die Seite der Felder wechseln, um zu fressen. Wenn der Wolf jage, überquere das Rehwild in Eile die Straßen und das meist kopflos, sagt Müller. Aktuell seien zudem die Böcke brünstig und daher unaufmerksamer als im Rest des Jahres.

