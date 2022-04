Ponys in Löbnitz und Hohenossig für ukrainische Kinder im Einsatz

Delitzsch/Hohenossig

Mehr als die Hälfte unter den Geflüchteten aus der Ukraine, die im Landkreis Nordsachsen ankommen, sind Kinder. Bei allen Anstrengungen, erst einmal für alle ein Quartier zu schaffen, brauchen sie besondere Aufmerksamkeit. Manchmal sind auch Vierbeiner im Einsatz, um den jungen Gästen zu unbeschwerten Stunden zu verhelfen.

„Irgendwas müssen wir zu Ostern machen.“ Das war den Mitstreitern der Ukraine-Hilfe Delitzsch, der privaten Gruppe ehrenamtlicher Delitzscher, klar. Die Gruppe hat bereits Wohnungen ausgestattet, Spenden gesammelt, steht über Facebook ständig im Austausch, was wo gebraucht wird, begleitet und berät Geflüchtete in der Stadt. Da wurde auch schon die Erstausstattung für ein im Mai zu erwartendes Baby organisiert. Nun sollte auch an den Festtagen etwas passieren. Also wurden Spenden für einen Ausflug gesammelt. Die Kuschelfarm in Hohenossig bot sich als Ziel an. Katherina Perutzki, Betreiberin des Gnaden- und Pferdehofs, hatte dort ohnehin eine Ostereier-Suche veranstaltet. Sie selbst war aber auch schon vorher mit ihren Eseln am Landhotel Glesien gewesen, wo viele der Geflüchteten aufgenommen sind, um ein wenig Abwechslung zu bieten.

Unbeschwerte Stunden: Osterausflug auf die Kuschelfarm in Hohenossig. Quelle: Detlef Schwuchow

Reiten, streicheln, striegeln, lachen

Die Firma Auto Webel sponserte also der Delitzscher Ukraine-Hilfe die Busfahrt nach Hohenossig. Bus-Fahrer René Riegel machte sich die Tour zur Herzensangelegenheit. Alle 50 Plätze in seinem Fahrzeug waren belegt. So konnten viele Kinder und einige ihrer Angehörigen den Nachmittag inmitten von großen und kleinen Tieren verbringen. „Die Kinder stürmten die Wiese, um liebevoll gestaltete Eierkörbchen zu suchen. Ganz Mutige durften auf Pferd und Esel reiten. Es wurde gestriegelt und gestreichelt, fotografiert und gelacht. Es gab Limonade und Eierkuchen und am Schluss sehr viele glückliche Gesichter“, berichtet Elke Fahr, die zu den Moderatorinnen der Ukraine-Hilfe-Facebookseite gehört. „Das war ein wunderschöner Tag in einer schwierigen Zeit und für die Unermüdlichen der Ukraine-Hilfe Delitzsch einmal mehr der Beweis dafür, dass es sich lohnt, für andere da zu sein, denen es im Moment nicht so gut geht.“

Beim Aktionstag für die Kinder aus der Ukraine beim Team Eckert in Löbnitz waren nicht allein tierische PS im Einsatz. Quelle: privat

Löbnitzer Pony-Reiten bringt 4000 Euro ein

Bereits im Vorfeld der Ostertage hatte sich das Löbnitzer Team Eckert den ukrainischen Kindern gewidmet. Und ein extra Pony-Reiten veranstaltet, um Spenden zu sammeln. Sechs große und kleine Ponys sowie ein Esel liefen insgesamt 168 Kilometer. Circa 300 Besucher waren gekommen, darunter 30 Kinder und 13 Frauen aus der Ukraine.

Auch beim Team Eckert in Löbnitz werden Esel und Ponys gern gestreichelt. Quelle: privat

Die Kinder aus dem Sportverein für Pferdesport und Triathlon hatten sich die Aktion ausgedacht. Sie wollten unbedingt etwas tun angesichts der aktuellen Situation, erzählte Vereinschefin Evi Stolle. Bei der Spendenaktion kamen 4000 Euro zusammen, die ebenfalls ans Landhotel Glesien übergeben wurden.

Nach den Osterferien soll auch für Geflüchtete aus der Ukraine in der 5. bis 10. Klassenstufe in Delitzsch der Unterricht an der Artur-Becker-Schule starten. Die Deutschkurse der Volkshochschule, die Kinderbetreuung und Unterricht für Kinder im Grundschulalter laufen bereits.

Von Heike Liesaus