Poßdorf

Es rumpelt und klappert, wenn die Lkw durch den kleinen Delitzscher Ortsteil Poßdorf fahren. Meist sind es große Kipper aus einem nahen Werk, die durch das Dorf rollen und poltern. Mit Sorge blicken die Poßdorfer darauf, dass der Verkehr in den vergangenen Monaten zugenommen hat und auch die Gebäude tangiert.

Die Poßdorfer haben das Senken des Gullydeckels beobachtet. Quelle: Christine Jacob

Zwar ist die Bundesstraße 183 a in Sichtweite und Poßdorf nicht mal eine echte Abkürzung, doch viele Lkw-Fahrer scheinen die ruhige Landstraße der stärker befahrenen Bundesstraße vorzuziehen und rumpeln scheinbar lieber durchs Dorf als durch den dichteren Verkehr. An einem Haus direkt an der Straße sind bereits deutliche Risse erkennbar und auch andere Immobilien scheinen die Erschütterungen nicht unbeeindruckt an sich vorüberziehen zu lassen. Zudem ist der Gully auf der Straße deutlich eingesackt. Viele Poßdorfer sehen den Schwerlastverkehr als die Ursache. Zudem kritisieren sie, dass oftmals das Tempolimit von 50 Stundenkilometern nicht eingehalten wird, sondern sowohl Lkw als auch Pkw oft schneller unterwegs sind. Die Poßdorfer hoffen gerade in Sachen Lkw auf baldige Besserung und Hilfe in Form von Tempobegrenzungen, die auch eine gewisse Lärmminderung mit sich bringen, Durchfahrtsverbote ab 7,5 Tonnen oder besser noch den Lkw-Ausschluss fürs Dorf.

Kreisstraße ist nicht Stadtsache

Lkw gänzlich aus dem Ort zu verbannen, wird allerdings nicht so einfach möglich sein. Es handelt sich um eine Kreisstraße. So kann auch die Stadt nicht groß eingreifen und den Verkehr im Sinne besorgter Anwohner regeln. Einen entsprechenden Antrag des Ortschaftsrates würde man aber gerne an die zuständigen Stellen weiterleiten, heißt es aus dem Rathaus.

Von cj