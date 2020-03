Delitzsch/Schenkenberg

Alles nur Geldmacherei, Parken ist in Delitzsch unmöglich, ich stehe doch nur kurz hier... solche und andere Sprüche gibt es in Delitzsch oft genug zu hören. Wer ein Knöllchen bekommt, ist meistens unzufrieden damit. Die Stadtverwaltung Delitzsch bekommt es dann schon mal mit dem Unmut der Empfänger von Bußgeldbescheiden zu tun. Daher erklärt die Verwaltung nun, warum sie ihre Kontrollen durchführt.

Solide Einnahmen

Mit der oft unterstellten Geldschneiderei hat das nichts zu tun. Die Kontrollen im fließenden Verkehr seien präventiv zur Unfallvermeidung zu verstehen. Regelmäßig wird der stadteigene Blitzer aufgestellt. Mehrere zehntausend Euro, etwa 25 000 Euro pro Halbjahr an Bußgeldern kommen Jahr für Jahr zusammen, um die 2000 Verfahren sind nötig. Die Stadt Delitzsch misst Geschwindigkeiten hauptsächlich vor Kindereinrichtungen und Schulen sowie an Unfallschwerpunkten. Seltener dagegen wird an den Zufahrtsstraßen sowie an Stellen gemessen, die Bürger gemeldet haben. „Hierbei spielt den Hinweisgebern oft das eigene Empfinden einen Streich“, schätzt René Matschewski ein, der in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Ordnungsamtes die Geschwindigkeitskontrollen durchführt.

Beispiel Schenkenberg

Am Beispiel des Ortsteils Schenkenberg hat die Stadtverwaltung nun ein paar Daten veröffentlich. In Storkwitz etwa wurde nach Hinweisen aus dem Ortschaftsrat zur morgendlichen und abendlichen Pendlerstoßzeit gemessen. Eine ausnehmend hohe Anzahl von Verstößen habe man aber nicht feststellen können. In der Kertitzer Straße sind an drei Messtagen bei 400 Fahrzeugen dagegen 54 Verstöße erfasst worden, das sind 13,5 Prozent. „Wird eine außergewöhnlich große Anzahl an Verstößen ermittelt, schließt sich die Stadtverwaltung mit der Polizei kurz. Gemeinsam berät man, welche straßenbaulichen Maßnahmen oder welche Verkehrszeichen dazu führen können, künftig die Unfallgefahr zu senken“, erläutert die Stadtverwaltung.

Retter werden behindert

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Kontrolle des ruhendes Verkehrs. Hier geht es vor allem darum, Rettungswege freizuhalten, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, barrierefreie Zugänge freizuhalten und die Fahrzeugrotation bei zeitlich begrenzten Parkplätzen zu garantieren. Vor allem blockierte Rettungswege machen immer wieder Probleme. Auch in den Abendstunden und am Wochenende wird der ruhende Verkehr kontrolliert und werden Parksünden geahndet. „Es geht hier um die Sicherheit aller Bürger“, betont der Oberbürgermeister, „man kann den falsch parkenden Nachbarn auch mal auf sein Fehlverhalten ansprechen, denn schließlich gefährdet er im schlimmsten Falle die gesamte Nachbarschaft.“ Die Feuerwehr verteilt zudem rote Karten, wenn ihr schlecht geparkte Fahrzeuge auffallen.

Von cj