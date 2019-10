Premiere: Sozial-ökologischer Stammtisch in Delitzsch

Delitzsch

„Das Ganze ist mehr, als die Summe seiner Teile.“ So sehen es mit Aristoteles die Initiatoren des Sozial-ökologischen Stammtischs. Zwei Delitzscher laden deshalb Bürgerinitiativen, Vereine, Initiativgruppen und Einzelpersonen, die sich in und um Delitzsch auf sozialem und ökologischem Gebiet engagieren, dazu ein. Premiere soll am 5. November sein. Worum geht es dabei?

Plattform zum Kennenlernen

„Es gib hier viele, die sich um das Wohl ihrer Mitmenschen und den Erhalt der Umwelt bemühen. Oft sind das kleine Gruppen, die viel Zeit, Geld und Nerven in ihre Projekte stecken. Wir wollen eine Plattform schaffen, die es den Aktiven ermöglicht, einander kennenzulernen, Schnittmengen auszuloten und sich daraus ergebende Synergien zu nutzen. Am Ende sollte der Mehrwert für alle stehen“, erklären Elke Fahr von den Delitzscher Baumfreunden und Thomas Stremlow von der Gemeinschaft „Besser leben in Delitzsch“, warum sie einen solchen Stammtisch etablieren möchten. Die Idee stehe schon länger im Raum, sei immer mal wieder aus verschiedenen Richtungen aufgekommen, die beiden hätten sich nun einfach entschlossen, mal Nägel mit Köpfen zu machen und Ort und Zeit festzulegen.

Jeder ist willkommen

„Es kann jeder dazukommen, der sich vom Thema angesprochen fühlt und auf dem Boden des Grundgesetzes agiert“, so die beiden. „Alles kann, aber nichts muss. Es ist ein offenes Angebot zur Schaffung von Netzwerken.“

So betreiben die Baumfreunde aktuell eine Unterschriften-Aktion, die verhindern soll, dass für den kommenden Bauabschnitt des Wallgrabens eine Technologie gewählt wird, die ein Fällen der Bäume am Ufer nötig macht. Thomas Stremlow gehört außerdem zu den Initiatoren der Ortsgruppe des Bundes Umwelt- und Naturschutz Delitzscher Land, die sich vor einigen Tagen gründete. Die beiden rechnen aber damit, dass es viele andere Themen und Ideen geben wird, wegen denen Interessierte zum Delitzscher Sozial-ökologischen Stammtisch kommen könnten. Je nach Interesse wird dann zu den nächsten Treffs eingeladen. Es ist angedacht, einmal im Quartal zusammenzukommen. Denn dazwischen läuft ja die Netzwerkarbeit unter den Aktiven an den aktuellen Projekten weiter.

Der erste Sozial-Ökologische Stammtisch findet am Dienstag, dem 5. November, ab 18.30 Uhr im Schalom-Begegnungszentrum in der Mauergasse 19a in Delitzsch statt.

Kontakt und Infos gibt es über die E-Mail-Adresse: Stammtisch-Delitzsch@web.de

Von Heike Liesaus