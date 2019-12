Premiere in Krostitz: „Die Hexe von Priester“

Krostitz

Ein dunkles Kapitel in der Geschichte der Brauereigemeinde spielt am zweiten Adventssonntag bei der 8. Historischen Vorführung in Krostitz eine Hauptrolle: Es geht um Hexenprozesse in Nordsachsen. Besonders ein Schicksal hat die Gruppe, die seit 2011 eine multimediale Krostitzer Chronik zusammenstellt, bewegt: 1668 wurde Elisabeth Bräutigam, die in Mocherwitz geboren und nach Priester gezogen war, der Hexerei beschuldigt. Die junge Frau wurde gefoltert und nach dem Prozess in Eilenburg hingerichtet.

Das schlimme Schicksal von Elisabeth Bräutigam wurde mit Amateurdarstellern nachgestellt. Quelle: privat

Frauenschicksale im 17. Jahrhundert

Der Arbeitskreis für Krostitzer Heimatgeschichtehat gemeinsam mit dem Theaterförderverein Priester für ein Video die Ereignisse mit Amateurdarstellern nachvollzogen. Vor der Vorführung des Clips wird über die Hexenprozesse im 17. Jahrhundert in der Region berichtet, werden Fakten übers „Hexendorf“ Mocherwitz erläutert, werden Schicksale der als Hexen verurteilten Frauen aus den Orten Delitzsch, Bad Düben, Kletzen und Priester vorgestellt.

Insgesamt 50 Filme sind gedreht worden

Der Arbeitskreis will die 1050 Jahre lange Historie von Krostitz und den umliegenden Dörfern in einer DVD zusammenstellen. Sie beschäftigt sich nicht allein mit dem Hexen-Kapitel. „Insgesamt hat die Gruppe bereits 50 Filme gedreht. Dafür wurden auch Zeitzeugen befragt. Es wurden Fotos und Dokumente gesammelt, gescannt und eingebunden“, erklärt Jens Beyer, Kopf des Arbeitskreises. „Bei unseren historischen Vorführungen wird jeweils ein spezielles Thema ausgekoppelt.“ Die Zusammenstellung des Materials hat sich zu einem Mammutprojekt ausgewachsen. Doch es soll auch immer wieder über die Arbeit informiert werden. Die Dreharbeiten für „Die Hexe von Priester“ liefen schon vor fünf Jahren. Aber endlich ist das Material geschnitten und zu einem Videoclip zusammengestellt. Am Sonntag ist in der neuen Mehrzweckhalle also eine Premiere zu erleben.

8. Historische Vorführung in Krostitz: Hexenprozesse in Nordsachsen, Sonntag, ab 16.30 Uhr, Neue Mehrzweckhalle Krostitz, Parkstraße, Eintritt: 3,50 Euro.

Von Heike Liesaus