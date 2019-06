Delitzsch

So muss Sommertheater sein: luftig, locker, leicht, launig und im Grunde dreht sich ja doch alles nur um die Liebe. Wie schön. „Salon Marlon oder woanders ist es auch nicht besser“ heißt es 2019 beim nun schon traditionellen Sommertheater im Tiergarten Delitzsch. Am Freitag war Premiere.

Ein Stück für Delitzsch

Die Theaterakademie Sachsen und das Baff-Theater haben mit „Salon Marlon“ erneut ein kurzweiliges Stück auf die Bühne des Tiergartens gebracht, das mit einem bunten Mix aus Musik und Schauspiel unterhält. Um die Arbeit im Friseursalon optimal spielen zu können, haben die Darsteller extra in einem Delitzscher Salon trainiert. Was sie spielen, ist ganz haargenau für die Kleinstadt geschrieben. Alles dreht sich um einen fiktiven Friseursalon, dessen Kunden nicht nur nach optischer Veränderung streben. Der begrenzte Raum des Salons dient als Kulisse für kleine und große Lebensgeschichten mit Brüchen und Ausbrüchen aller Art – Gefühlsausbruch, gebrochene Versprechen, Ehebruch, Wutausbruch und Mutausbruch. Unter Trockenhauben entblättern sich die Charaktere. Die Figuren sind dabei mitunter skurril, ihr Wunsch, der Kleinstadt oder mindestens dem Alltag zu entfliehen ist aber vielleicht gerade deshalb für jeden so gut nachvollziehbar. Dabei wird die Kleinstadt nicht auf die Schippe genommen, sondern auf humorvoll respektvolle Art gezeigt, dass es dem Menschen immer um die großen Gefühle geht – egal wie klein, kleinstädtisch oder kleinkariert die Umgebung manchmal auch sein mag. Und eines wird klar: Veränderung ist Kopfsache, Provinz und Alltag sitzen nämlich dort.

Noch zwei Aufführungen im Tiergarten

Für die Aufführungen am 5. und 6. Juli jeweils um 20 Uhr gibt es noch Restkarten. Karten kosten 15 Euro pro Stück und sind an der Tiergartenkasse, in der Tourist-Information und in der Theaterakademie erhältlich.

Von Christine Jacob