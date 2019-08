Prinzen-Sänger wird in Delitzsch von Pop Art gestreift

Pop-Art-Künstler Ralf Leidinger hat seine Ausstellung in der Delitzscher Kühnemund-Galerie am Markt eröffnet. Dort besuchte ihn auch Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel, um sich selbst einmal ganz anders zu sehen.

Begegnung in Delitzsch: Ralf Leidinger (Zweiter von rechts) zeigt Prinzensänger Sebastian Krumbiegel (rechts) das Porträt, das jetzt in der Kühnemund-Galerie am Markt zu sehen ist. Quelle: Wolfgang Sens