Zwochau

Das ehemalige Rathaus im Wiedemarer Ortsteil Zwochau soll verkauft werden. Darüber informierte Bürgermeister Steve Ganzer (CDU) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Ein privater Investor habe sein Interesse bekundet, das Gebäude zu erwerben und zu modernisieren.

Lebensmittelmarkt, Bäcker, Eisdiele

Als Nutzung sieht der mögliche Käufer, der aktuell noch nicht genannt werden möchte, verschiedene Möglichkeiten vor. Unter anderem soll ein kleiner Lebensmittelmarkt einziehen. Dafür stehe der Investor bereits mit einem Nahversorger in Kontakt. Zusätzlich seien ein Bäcker und eine Eisdiele möglich. In die Pläne eingeschlossen ist auch die ehemalige Filiale der Delitzscher Volksbank nebenan, die Ende 2020 geschlossen hatte.

Aktuell stehe der Kaufinteressent unter anderem mit der Volksbank Delitzsch in Verhandlungen, unter welchen Bedingungen das Gebäude genutzt werden kann. Auch für die jetzigen Mieter im ehemaligen Rathaus, in dem unter anderem der Fanfarenzug Zwochau ansässig ist, müsse geklärt werden, welche Räume diese zukünftig nutzen können. Einen genauen Zeitplan gebe es daher noch nicht.

Viele Schließungen trotz Einwohnerzuwachs

Obwohl sich die Einwohnerzahl in Zwochau nach vielen Jahren Stagnation ab etwa 2018 wieder zu erhöhen begann, schlossen innerhalb von nur wenigen Jahren die Filiale der Leipziger Konsum-Genossenschaft und die Nebenstelle einer Radefelder Ärztin. Insbesondere der Lebensmittelmarkt hatte auch als Treffpunkt im Ort fungiert. Seither hat die Flächenkommune Wiedemar keinen Mediziner mehr in den eigenen 17 Ortsteilen. Mit der Filialschließung der Delitzscher Volksbank gibt es zudem seit 1. Januar 2021 keine permanente Bargeldversorgung mehr in der Kommune. Einen Lebensmittelmarkt gibt es nur noch im Ortsteil Wiedemar.

Von Mathias Schönknecht