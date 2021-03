Prozess vor Amtsgericht Eilenburg: Vergewaltigung oder einvernehmliche Liebelei?

Klitschmar/Eilenburg

„Wir können hier heute guten Gewissens kein Urteil fällen – weder in die eine, noch in die andere Richtung“, erklärt die Vorsitzende Richterin Carmen Grell am Ende des zweiten Prozesstages zur mutmaßlichen Vergewaltigung der 21-Jährigen Lisa H.* in Klitschmar. Die bisherigen Beweise und Zeugenaussagen vor dem Eilenburger Amtsgericht würden weder für einen Freispruch, noch für eine Verurteilung des Angeklagten Dennis G.* genügen.

Drei neue Zeugen, aber keine entscheidenden Erkenntnisse

Nachdem beim letzten Mal die Aussage von Dennis G. gegen die der Geschädigten stand, konnten auch die drei neuen Zeugen nicht für endgültige Aufklärung sorgen. Zwei Polizeibeamte, die Lisa H. nach dem Vorfall vernommen hatten, konnten sich an nicht mehr viele Details ihrer Vernehmungen erinnern, die inzwischen mehr als ein Jahr zurückliegen. Beide gaben jedoch unabhängig voneinander an, dass die Aussage des Opfers ihnen glaubwürdig erschien. „Sie war zunächst ruhig und gefasst“, erinnerte sich eine Hallenser Polizistin an die Vernehmung zwei Wochen nach der Tat, „als es jedoch um die Details des Vorfalls ging, hat sie geweint und war fix und fertig.“

Anschließend wurde die Großmutter des Opfers in den Zeugenstand gerufen. Martha H.* wohnt im Nachbarhaus der Familie und war dem Angeklagten am Morgen nach der Tat begegnet. Er habe sich bei ihr vorgestellt, auf die 72-Jährige jedoch einen „unangenehmen Eindruck“ gemacht. Sie beschrieb ihre Enkelin als hilfsbereite Person, die jedem etwas Gutes tun möchte. Von den näheren Umständen der Tatnacht habe sie laut ihrer Aussage allerdings nichts mitbekommen.

Gutachten soll Entscheidung bringen

Dennis G., der bereits 2020 vom Landgericht Halle wegen eines sexuellen Übergriffs und der Verbreitung pornografischer Schriften zu eineinhalb Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt wurde, soll Lisa H. im August 2019 in ihrem damaligen Wohnhaus in Klitschmar vergewaltigt haben. Der 25-jährige Hallenser stritt den Vorwurf am ersten Prozesstag jedoch ab und sagte stattdessen aus, der Geschlechtsverkehr mit der Geschädigten sei einvernehmlich gewesen. Welche Version der Tatnacht der Wahrheit entspricht, konnte das Gericht bisher nicht zweifelsfrei ermitteln, und hat die Entscheidung deshalb auf einen dritten Prozesstag vertagt – dann sollen ein psychologisches Glaubwürdigkeitsgutachten sowie ein gerichtsmedizinisches Gutachten der an Lisa H. festgestellten Verletzungen die erhofften Antworten bringen.

*Namen geändert

Von Robin Knies