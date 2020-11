Oschatz

Das Heft „Ohne Haar und ohne Würde. Oschatzer Frauenschicksale im Nationalsozialismus 1940-1945“ von Gabriele Teumer erscheint in der Reihe „Oschatzer Geschichte(n)“ und wird vom Heimat- und Geschichtsverein Oschatz herausgegeben. Die Stiftung Sächsische Gedenkstätten und die Oschatzer Wohnstätten GmbH unterstützen die Publikation, die im Dezember erhältlich sein wird. Im Interview erzählt Gabriele Teumer, wie sie auf diese Leidensgeschichten gekommen ist und warum sie diese Frauenschicksale tief bewegt haben.

Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen?

Anzeige

Als wir im Verein 2005 die Ausstellung zum Strafgefangenenlager Stalag IVG in Oschatz vorbereitet haben, haben wir über die LVZ nach Fotos gesucht. Da bekamen wir zwei Fotos von Jutta Berger aus Mügeln, die ihr Vater gemacht hatte und die eine Frau im Oschatzer Pranger zeigten. Aber sie hatte keine weiteren Informationen zu den Bildern. Der Heimatforscher Wolfgang Michael stieß schließlich auf den Namen dieser Frau – Dora von Nessen. Das war für mich der Anknüpfungspunkt, und ich habe weiter recherchiert. Dabei bin ich auf ähnliche Schicksale von Frauen gestoßen, die damals verbotenen intimen Kontakt zu Kriegsgefangenen gehabt hatten.

Die Autorin Gabriele Teumer. Quelle: Frank Hörügel

Gab es Zeitzeugen oder Verwandte von Dora von Nessen, die Sie bei der Recherche unterstützt haben?

In ihrem Geburtsort Fuchshain habe ich noch Verwandte gefunden und bin dahin gefahren – natürlich mit Herzklopfen. Ich habe mit ihrem Lieblingsneffen ganz in Ruhe sprechen können. In der Familie war es bekannt, dass sie zwangssterilisiert war. Es war aber nicht bekannt, dass sie im Oschatzer Pranger gewesen war – das hat sie nicht erzählt.

Was war Dora von Nessen für eine Frau?

Sie war klein, zart und verängstigt. Das Schüchterne und Zurückgezogene muss in ihrer Kindheit begründet gewesen sein. Sie hatte sehr schlechte Schulnoten und war dadurch sicher immer etwas ins Hintertreffen geraten. Das war wahrscheinlich auch ein Grund, warum man sie in der Schule nicht weiter gefördert hat. Als sie älter wurde, hat sie sich bemüht, auf eigenen Beinen zu stehen. Aber der Makel, dass sie als junge Frau zwangssterilisiert worden war, wird wieder ihr Selbstbewusstsein geschwächt haben. Als sie dann ihren Mann kennen lernte und mit ihm in Calbitz lebte, war das für sie etwas ganz Wichtiges. Sie konnte sich zum ersten Mal entfalten und ihr eigenes Leben leben. Aber als dann die Sache mit dem Pranger war, wurde sie wieder zurück geworfen.

Dora von Nessen mit ihrem Lebenspartner im Pflegeheim Leipzig. Quelle: Dieter Klöthe

Was hat Sie an dem Schicksal der Dora von Nessen am meisten berührt?

Mich hat die ganze Geschichte sehr berührt. Besonders, dass sie zwangssterilisiert wurde – einfach aus dem Grund, weil sie schlechte Noten in der Schule hatte.

Wie würde man in der heutigen Zeit das geistige Leistungsvermögen dieser Frau, der damals „angeborener Schwachsinn“ bescheinigt wurde, einordnen?

Man würde das heute als Lese-Rechtschreib-Schwäche bezeichnen. Es gibt hochintelligente Menschen, die Legastheniker sind. Heute erkennt man das und fordert und fördert sie. Das hat man bei ihr wahrscheinlich versäumt.

Frauen aus der Region Oschatz, die sich mit Kriegsgefangenen eingelassen hatten, wurden oft von Nachbarn oder Bekannten denunziert. Warum?

Das kann ich natürlich nicht nachvollziehen, da ich nicht in die Köpfe dieser Leute schauen kann. Es gab Denunzianten, die so etwas wegen kleiner Nachbarschaftsstreitigkeiten gemeldet haben. Es soll auch Männer gegeben haben, die von diesen Frauen abgewiesen worden waren, und sich dann gerächt haben.

Als Dora von Nessen am 19. September 1940 kahlgeschoren im Oschatzer Pranger als „ehrlos gewordene Frau“ zur Schau gestellt wurde, empfingen sie die Oschatzer mit lautem Pfui-Geschrei. Warum hatten die Oschatzer kein Mitleid mit dieser Frau?

Es gab sicherlich auch Menschen, denen das leid getan hat und die da nicht hingegangen sind. Das war ja eine reine Propaganda-Veranstaltung. In den Zeitungen wurde immer und immer wieder geschrieben, dass man sich mit Kriegsgefangenen nicht einlassen sollte. Dass man die nicht mit am Tisch essen lassen soll. Das wurde so richtig in die Köpfe gehämmert. Dann kam noch dazu, dass sich Dora von Nessen mit einem polnischen Kriegsgefangenen eingelassen hatte. Die wurden in dieser Zeit als Untermenschen bezeichnet. Und da gab es eben einen großen Teil der Menschen, der dieser Propaganda geglaubt hat.

Dora von Nessen im Oschatzer Pranger. Quelle: Sammlung Jutta Berger

Auch heute werden Minderheiten ausgegrenzt und Extreme formulieren Hassbotschaften. Könnten sich solche Gräueltaten wie in Oschatz vor 80 Jahren wiederholen?

Das ist eine schwere Frage. Heutzutage werden immer noch Menschen sinnbildlich an den Pranger gestellt, die es nicht verdient haben. Da wird sich leichtfertig ein Urteil gebildet über Dinge, über die man gar nicht genau Bescheid weiß, was in Wirklichkeit passiert ist oder weil man der Mehrheits-Meinung folgt.

Im hohen Alter hat Dora von Nessen in einem Leipziger Pflegeheim noch einmal ein kleines Glück mit einem Lebenspartner gefunden. Ende gut, alles gut?

Ein bisschen schon. Ich glaube, sie hat mit dieser Partnerschaft im Alter ihren Frieden gefunden. Diese Partnerschaft – so sehen das wohl auch ihre Verwandten – hat ihr eine gewissen Ruhe verschafft.

Das Heft „Ohne Haar und ohne Würde“

In eine unmenschliche Zeit vor gerade mal 80 Jahren blickt die Oschatzer Heimatforscherin Gabriele Teumer in ihrem neuen Heft „Ohne Haar und ohne Würde. Oschatzer Frauenschicksale im Nationalsozialismus 1940-1945“ zurück. Das Schicksal der geborenen Fuchshainerin Dora von Nessen steht im Mittelpunkt des 74-seitigen Heftes, das mit Originalfotos und Dokumenten illustriert ist.

Dora von Nessen (geborene Klöthe) fiel das Lernen schwer, sie blieb zwei Mal sitzen. Ihr Schulleiter in Fuchshain attestierte dem Mädchen: „Mir kam sie stets als geistig sehr schwach vor, ich will nicht direkt sagen bildungsunfähig.“ Dieses Schulgutachten hatte für das Mädchen verheerende Folgen. Auf der Grundlage des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ wurde sie am 17. April 1936 im Wurzener Krankenhaus zwangssterilisiert.

Plakat mit nationalsozialistischer Propaganda um 1938. Dora von Nessen wurde auf der Grundlage des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ zwangssterilisiert. Quelle: privat

Doch die junge Frau ließ sich nicht unterkriegen, nahm eine Arbeit im Rittergut Calbitz-Kötitz an. Hier hatte sie mit ihrem Mann Walter von Nessen, mit dem sie seit dem 28. November 1937 verheiratet war, ein paar gute Jahre.

Und dann griff das NS-Regime ein weiteres Mal in das Leben von Dora von Nessen ein. Ihr Mann wurde 1939 zur Wehrmacht eingezogen. In der gleichen Zeit trafen in Deutschland die ersten polnischen Kriegsgefangenen ein, die auch im Rittergut Calbitz arbeiten mussten. Und mit einem dieser Kriegsgefangenen bandelte Dora von Nessen an. Sie wurde vom Calbitzer Ortsgruppenleiter angezeigt, da der Kontakt mit Kriegsgefangenen verboten war. Zur Strafe wurde sie am 19. September 1940 im Oschatzer Pranger zur Schau gestellt. Eine Zuchthausstrafe, wie sie andere Frauen in ähnlichen Fällen erleiden mussten, blieb Dora von Nessen erspart.

Nach der Scheidung von ihrem Ehemann kehrte sie wieder nach Fuchshain zurück, arbeitete in einer Verzinkerei und lebte im Kreis ihrer Familie. Im Alter von 91 Jahren starb Dora Nessen im Jahr 2003.

Von Frank Hörügel