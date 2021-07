Delitzsch

Impfangebotefür alle in Zschortau und Löbnitz

Impfaktionen gibt es am Wochenende in Löbnitz und Zschortau. Am Sonnabend soll die Aktion von 10 bis 16 Uhr im Sportlerheim Löbnitz in der Delitzscher Straße 20 a und am Sonntag im Rackwitzer Ortsteil Zschortau in der Schulturnhalle in der Lindenstraße 32 von 10 bis 16.30 Uhr stattfinden. Es können sich sowohl Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinden als auch Auswärtige die Erstimpfung geben lassen. Die Zweitimpfung ist jeweils drei Wochen später vorgesehen. Verwendet wird der Impfstoff Biontech. Jugendliche ab 16 benötigen eine Einwilligung der Eltern.

Anmeldung für Löbnitz: 034208 7890, für Zschortau: 034294 71115 oder 034294 71116.

Querungshilfe für Dübener Straße in Delitzsch kommt

naher Zukunft wird es wohl leichter, die Dübener Straße auf Höhe des städtischen Friedhofs zu überqueren. Wie die Stadt informiert soll die Straße dort eine entsprechende Querungshilfe erhalten. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt voraussichtlich schon nächstes Jahr kündigt die Stadtverwaltung Delitzsch an. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr Sachsen (LASuV) reagiert mit dem Einbau auf einen Antrag der Stadtverwaltung Delitzsch. Die wiederum hatte damit Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern aufgenommen und das Thema beim LASuV in den vergangenen Jahren immer wieder zur Sprache gebracht. Bisher allerdings wurde die Stadt immer wieder vertröstet, dass solch eine Maßnahme erst bei einer etwaigen Sanierung oder ähnlichem der Straße möglich wäre. Nun kann wohl zur Tat geschritten werden, das LASuV wird die Querungshilfe mit einkalkulieren, wenn die Dübener Straße nun bearbeitet wird. Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos) lobt die Zusammenarbeit mit der Behörde als „topp“. Nicht nur der Friedhof ist in dem Bereich angesiedelt, auch die Wege zum Beispiel zur Kindertagesstätte Sankt Franziskus oder zur Artur-Becker-Oberschule würden erleichtert.

Anmeldung für Herbst-Tag der offenen Gartentür läuft

Die Anmeldefrist für den Herbsttag der offenen Gartentür in Delitzsch und Umgebung läuft noch. Am 19. September werden zum zweiten Mal in diesem Jahr Eigentümer ihre grünen Refugien für Besucher öffnen. Noch bis zum 15. Juli werden Meldungen angenommen. Am 20. Juni hatten 14 Gärten in Delitzsch und Umland zur Entdeckungsreise eingeladen. Trotz der hochsommerlichen Temperaturen waren viele Gäste der Einladung gefolgt. Es seien zwar nicht ganz so viele, wie in den Vorjahren gekommen, als bis zu 600 Menschen gezählt wurden, aber so blieb mehr Zeit für individuelle Gespräche.

Wanderung durch die Goitzsche

Für Naturfreunde, die neben Erholung noch Wissen tanken wollen, gibt es am Sonntag ein besonderes Angebot. Dann lädt die Regionalgruppe des NABU (Naturschutzbund Deutschland) zur geologisch-botanischen Wanderung in die Goitzsche ein. Los geht es am Sonntag um 14 Uhr, der Treffpunkt für die Wanderung ist der Parkplatz in Benndorf. Die Strecke ist zirka zwei Kilometer lang, den Teilnehmenden werden zahlreiche interessante Dinge vermittelt.

VHS-Kurse und Workshops starten wieder

Der Betrieb der Volkshochschule (VHS) in Delitzsch startet wieder. Nach langen Monaten im Infektionsstab des Gesundheitsamtes sind die MitarbeiterInnen der Geschäftsstelle Delitzsch wieder im Einsatz, das Kursgeschäft des offenen Kursbereiches der VHS wieder anzukurbeln.

Ein kleines Kurzkursprogramm bis zum Sommerferienbeginn gibt den Auftakt. Schon am Dienstag (6.Juli) geht es mit zwei Schnupperkursen im Kinderyoga mit drei Terminen los. Sie sind für Kinder der 1. bis 4. Klassen geeignet. Für die Großen gibt es ebenfalls einen Kurs mit drei Terminen ab dem 6. Juli. Diese kurzen Formate eigenen sich besonders für alle, die das jeweilige Angebot kennenlernen wollen oder vor dem Sommerurlaub noch etwas für ihre Fitness tun wollen.

Mit einem Open-Air-Mal-und-Zeichen-Workshop geht es dann am Sonnabend, dem 10. Juli, weiter. Er findet im Delitzscher Tiergarten statt und ist für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet.

Bei der „Kräuterwanderung“ am Mittwoch, dem 14. Juli, können die Delitzscher und Delitzscherinnen einen Bildungsspaziergang in die Welt der Kräuter unternehmen. Sie erhalten Tipps zu Vorkommen und zur Ernte sowie zur Anwendung in der Naturheilkunde und Küche.

Der historische „Abendliche Rundgang durch die Delitzscher Altstadt mit Rittmeister Künigke“ am Freitag, dem 16. Juli, bietet für erst kürzlich zugezogene Einwohner eine gute Gelegenheit, ihre neue Heimatstadt etwas näher kennen zu lernen. Er ist aber sicher für „Alte Delitzscher“ ebenso interessant.

Ab Mitte Juli soll dann auch das VHS-Herbstprogramm auf der Internetseite veröffentlicht werden. Ein Programmheft wird es dieses Jahr nicht geben, um auf das mögliche Infektionsgeschehen flexibel reagieren zu können.

Informationen zu den genauen Kurszeiten, zu Veranstaltungen und Anmeldung gibt es auf der Internetseite www.vhs-nordsachsen.de oder in der Geschäftsstelle, Telefon 03421 758 7231, E-Mail: delitzsch@vhs-nordsachsen.de

