Rackwitz

Wie die Gemeindeverwaltung Rackwitz mitteilt, verfügt sie nach dem Abriss der Wohnblöcke in der Loberstraße jetzt über 293 Wohnungen in nunmehr neun Wohnblöcken. Durch den Rückbau der 40 Wohnungen und der damit einhergehenden Umlenkung von Mietern sei der Leerstand auf 13 Prozent reduziert worden. Die Neuvermietung dieser „Leerwohnungen“ sei das Hauptanliegen der Wohnungsverwaltung. Dies sei jedoch aufgrund des teilweise schlechten Zustandes mit erheblichen Kosten verbunden.

Weiterhin ausreichend Raum für potenzielle Mieter

Derzeit biete die Gemeinde einzelne Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen in gutem bis sehr gutem Zustand an, die sofort bezogen werden könnten. In der Vergangenheit war der Abriss von Einwohnern häufiger kritisiert worden. Sie forderten, dass das für den Abriss vorgesehene Geld lieber für die Sanierung genutzt werden sollte, um so Wohnungssuchenden aus Leipzig Raum zu bieten.

Die Gemeinde hatte vor dem Rückbau ein wohnungswirtschaftliches Konzept erarbeiten lassen. Mit dem Ergebnis, dass auch weiterhin Wohnungen für potenzielle Mieter zur Verfügung stehen.

Von mhs