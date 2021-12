Rackwitz

Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) sieht die Gemeinde Rackwitz in Sachen Breitbandausbau gut aufgestellt. Nach seinen Angaben sind etwa 80 Prozent der gebuchten Anschlüsse im Glasfasernetz online. Das Unternehmen Deutsche Glasfaser hatte im Juni 2020 mit dem Ausbau begonnen.

Rackwitz nicht von Sachsens Förderprogramm abhängig

Die Gemeinde Rackwitz war beim vor mehr als zweieinhalb Jahren begonnenen Breitbandausbau im Landkreis Nordsachsen mit einer Sonderstellung gestartet: Anders als der überwiegende Teil der nordsächsischen Kommunen war die Gemeinde vom Förderprogramm des Landes und Bundes zur Beseitigung der „weißen Flecken“, also der Standorte, an denen unter 30 Mbit/s anlagen, ausgenommen, da in Rackwitz bereits höhere Internetgeschwindigkeit vorlag. Um den weiter steigenden Bedarf an schnellen Internetleitungen zu decken, schloss die Gemeinde mit dem Privatunternehmen Deutsche Glasfaser eine eigenständige Vereinbarung.

Dies habe die Gemeinde sogar einen Schritt voraus gebracht, erklärt Schwalbe jetzt: „Während im Landeshaushalt des Freistaates Sachsen noch die Eigenmittel für das Graue-Flecken-Ausbauprogramm, also für Gebiete, die unter 100 Mbit/s versorgt sind, fehlen, sind unsere gebuchten Anschlüsse zu 80 Prozent im Glasfasernetz online“, sagte Schwalbe. Laut der Deutschen Glasfaser werden in Rackwitz für Privatkunden Bandbreiten von 300 bis 1000 Mbit/s angeboten.

Ausnahmen in Kreuma und Teilen von Rackwitz

Einige Ausnahmen gebe es laut Schwalbe aber doch: Für die Ortsteile Kreuma und einzelne Anschlüsse in Rackwitz müsse die Gemeinde das Graue-Flecken-Ausbauprogramm nutzen. Darauf vorbereitend laufe zurzeit die Bestandsaufnahme durch den Landkreis Nordsachsen.

Laut Schwalbe sind in Rackwitz aktuell noch Restleistungen an den Gehwegen zu erledigen. Die Gemeindeverwaltung stehe dazu mit der Deutschen Glasfaser in Kontakt. „Wir sind bereits heute im Gigabit-Zeitalter angekommen“, sagt der Bürgermeister.

