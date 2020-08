Rackwitz

Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter in eine Bäckerei in Rackwitz eingebrochen und haben dabei einen hohen Sachschaden verursacht. Der oder die Täter gelangten über eine Seitentür ins Gebäude. Um in den Lagerraum der Bäckerei zu kommen, wurde ein etwa ein mal ein Meter großes Loch in eine Wand aus Gasbetonsteinen gebrochen. Im Lagerraum öffneten die Täter einen Kühlschrank, aus dem sie ein Stück Sahnetorte stahlen. Zudem fanden sie auch einen mittleren zweistelligen Betrag Bargeld, der den Besitzer wechselte.

1000 Euro Schaden

Der oder die Täter durchsuchten auch den größeren leerstehenden Verkaufsraum eines ehemaligen Einkaufsmarktes, der sich an die Bäckerei anschließt. Diese Räume sind allerdings ungenutzt, weswegen daraus nichts gestohlen werden konnte. In der Bäckerei entstand durch Sachbeschädigung ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Von lvz