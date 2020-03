Rackwitz

Einen Einbruch und einen versuchten Einbruch meldete die Polizei in Rackwitz. In beiden Fällen waren in der Nacht zum Sonntag Supermärkte im Visier der Täter. So versuchten die Unbekannten in einen Markt an der Kömmlitzer Straße einzudringen, indem sie eine Glasscheibe der Tür zerstörten. Von der Doppelverglasung gab jedoch nur die äußere Scheibe nach. Die zweite hielt dem Angriff Stand. Ein Eindringen misslang, an der Verglasung entstand jedoch Sachschaden in bisher unbekannter Höhe.

Mit Betonfuß von Bauzaun Scheibe eingeschlagen

In der Rackwitzer Hauptstraße schlugen die Täter gegen 4 Uhr mithilfe des Betonfußes eines Bauzauns die Scheibe einer Tür zu dem dortigen Supermarkt ein. Danach entwendeten sie etwa 200 bis 300 Schachteln Zigaretten. Stehl- und Sachschaden liegen jeweils im unteren vierstelligen Bereich.

In beiden Fällen ermittelt nun die Polizei.

Von LVZ