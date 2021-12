Rackwitz: Erstmals soll Bus zur Schladitzer Bucht fahren

Rackwitz

Er wird als die „Badewanne“ des Leipziger Nordraums bezeichnet. Der Schladitzer See gilt als größtes touristisch genutztes Gewässer in der Region Delitzsch. In den vergangenen 15 Jahren wurden mehr als fünf Millionen Euro in den Sportstrand und sein Umfeld investiert. Dieser ist mittlerweile so attraktiv, dass er nicht nur von Nordsachsen genutzt wird, sondern auch von Tausenden Leipzigern. Und die meisten kommen mit dem Auto. Denn eine Anbindung des öffentlichen Nahverkehrs fehlt bis heute. Das soll sich jetzt ändern.

Haltestelle entsteht neben dem kleinen Parkplatz

Kurz vor Weihnachten hat Rackwitz den Grundstein gelegt. In der letzten Sitzung des Jahres hat der Gemeinderat der Finanzierungsvereinbarung mit der LMBV zugestimmt. Es geht um 2,1 Millionen Euro.

Der beliebte Bade- und Wassersportsee erhält unter anderen eine Wendeschleife, die Voraussetzung für das Landkreis-Projekt „Autonomer Bus“ ist. Dieser wird zwischen der S-Bahn-Station und der Bucht pendeln. Die Haltestestelle soll dafür neben dem bereits jetzt geteerten kleineren Parkplatz entstehen. Der Pilotbetrieb mit Fahrgästen ist für Jahresbeginn 2022 geplant. Damit wird die Schladitzer Bucht erstmals an das öffentliche Nahverkehrsnetz angeschlossen.

Lesen Sie auch

Neben der ÖPNV-Anbindung soll der aus Rackwitz kommende Fuß- und Radweg an der Haynaer Straße nördlich des großen Parkplatzes entlanggeführt werden und direkt auf den oberen Seeweg stoßen. So sollen Kreuzungskonflikte mit dem Autoverkehr minimiert werden.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ursprünglich sollte der Ausbau noch dieses Jahr beginnen. Wie Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) bereits im Oktober erklärte, habe die Arbeitsgruppe zur Bergbausanierung durch den erst im Mai beschlossenen sächsischen Doppelhaushalt verspätet getagt.

Pro Jahr kommen bis zu 40 000 Besucher in die Bucht

Laut dem Betreiber All-On-Sea kommen pro Saison allein 40 000 Personen – an heißen Tagen bis 3500 – in die Schladitzer Bucht. Je nach Wetter seien über den Tag verteilt zudem 100 Wassersportler auf dem See. In der Hauptsaison übernachten 300 Gäste im Resort.

Von Mathias Schönknecht