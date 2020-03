Rackwitz

Ein 31-jähriger Kradfahrer ignorierte am Freitag gegen 17 Uhr auf der B 184 bei Brodenaundorf (Gemeinde Rackwitz) die Anhaltesignale eines Provida-Fahrzeugs der Verkehrspolizeiinspektion, informierte am Sonntag die Polizeidirektion Leipzig. Kurz davor hatte der Mann, der das gute Wetter offensichtlich zu einer Ausfahrt nutzte, einen videografisch dokumentierten Geschwindigkeitsverstoß begangen. Provida steht als Abkürzung für Proof-Video-Data-System. Dabei handelt es sich um ein Messgerät, das in einem Polizeifahrzeug installiert ist und von dort aus Verkehrssünder blitzt.

Motorrad und Führerschein sind weg

Der Kawasakifahrer flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Leipzig und konnte schließlich an seiner Wohnanschrift gestellt werden. Die Verkehrspolizei ermittelt nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens in Tateinheit mit Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahme des Motorrads und des Führerscheins an.

Zeugen sind gesucht

Die Polizei sucht Zeugen. Wer durch die Fahrweise des Kawasakifahrers am Freitag zwischen 17 und 17.20 Uhr im Bereich Wiederitzsch, Eutritzsch beziehungsweise Gohlis gefährdet worden ist, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Nord, Telefon 0341/5935-0 zu melden.

Von lvz