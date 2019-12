Rackwitz, Löbnitz und Wiedemar müssen mehr Kita-Kapazitäten bieten

Region

Die Gemeinden im Delitzscher Umfeld rüsten auf, was Kita-Plätze angeht. So soll das Kinderhaus am Rackwitzer Märchenweg zukünftig 15 weitere Krippenplätze anbieten können. Für die dafür notwendige Kapazitätserweiterung hat der Gemeinderat nun die Voraussetzungen geschaffen. 140 000 Euro sind für den Umbau vorgesehen.

Bisherige Mieter benötigen Räume nicht länger

Laut den Plänen soll ein Gruppenraum im nördlichen Gebäudeteil umgestaltet werden. Um den Bereich für die Kita nutzen zu können, müsse jedoch eine zusätzliche Fluchttreppe angebracht werden, erläuterte der Rackwitzer Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos). Die bisherigen Mieter, das DRK und ein Zahnlabor, benötigten ihre Räume nicht länger. Die Einrichtung in Rackwitz mit ihren aktuell 60 Krippenplätzen gerate zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen. „Es wird voll“, sagte Schwalbe. Durch den anhaltenden Zuzug müssten spätestens im Spätsommer 2020 weitere Plätze angeboten werden, um den Bedarf abdecken zu können. Im März dieses Jahres hatte die Kita bereits ein komplett umgestaltetes Außengelände erhalten.

Um- statt Anbauen

Es werde sportlich, den Plan in sieben bis acht Monaten umzusetzen, sagte Schwalbe. „Wir sind guter Hoffnung und in der glücklichen Lage, bestehende Räume nutzen zu können und nicht anbauen zu müssen.“ Der Bauantrag sei bereits gestellt. Durch die Maßnahme soll auch eine mögliche steigende Nachfrage aus den Ortsteilen Zschortau und Biesen aufgefangen werden.

Wiedemar baut eine komplett neue Kita

In der Gemeinde Wiedemar liegt die Baugenehmigung für den Kita-Neubau bereits vor. Aktuell laufe die Vorbereitung des Fördermittelantrags, der noch in diesem Jahr eingereicht werden soll. Im Februar 2020 soll eine Entscheidung vorliegen. Danach kann die Ausschreibung der Bauleistungen erfolgen. Kosten in Höhe von rund 2,2 Millionen Euro – verteilt auf die Haushaltsjahre 2020 und 21 – plant die Kommune für das Projekt ein. Notwendig geworden war der Schritt, da die „Schatzkiste“, die bisherige Kindertagesstätte in Wiedemar, eine Sanierung benötigt, der Aufwand aufgrund der Hochwasserschäden jedoch zu hoch ist.

Krostitz erweitert in Hohenossig

In Krostitz brachte der Gemeinderat jetzt die ersten Aufträge für den Erweiterungsbau der Kita Hohenossigauf den Weg. Der Bau soll im Januar starten, 18 neue Plätze sollen geschaffen werden. Läuft alles wie geplant, könnten diese ab 1. September zur Verfügung stehen. Anmeldungen liegen schon vor. „Doch wir hätten dann erstmal noch einen kleinen Puffer“, sagt Bürgermeister Oliver Kläring ( CDU).

Löbnitz richtet Schul-Etage für Kita ein

Löbnitz will eine Etage des Grundschulgebäudes für die ältesten Kindergartenkindernutzen. Sie sollen sogar noch vor vollendeter Sanierung der Grundschule, die derzeit planerisch vorbereitet wird, ins Gebäude einziehen: Im Herbst soll es soweit sein. Mit dem Auszug der Vorschüler ins Schulgebäude würden dann in der Kindertagesstätte 20 Plätze für kleinere frei.

Von Mathias Schönknecht und Heike Liesaus