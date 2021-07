Der Aluminiumhersteller Hydro will seine Gießerei in Rackwitz erweitern und gleichzeitig weitere Zufahrten sowie einen Lkw-Parkplatz einrichten. So soll der aktuell teils chaotische Verkehr im Industriegebiet neu geordnet werden.

An der Gießereistraße ist eine zusätzliche Lkw-Zufahrt vorgesehen, an die ein Parkplatz anschließt, auf dem Hydro den Lieferverkehr sammeln und einweisen will. An der August-Horch-Straße ist eine weitere Ausfahrt geplant. Quelle: Montage: Wolfgang Sens