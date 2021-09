Rackwitz

„Es ist nicht so, dass wir uns jetzt zurücklehnen können“, sagt Marcus Erb-Szymanski. Zwar liege anders als noch vor gut vier Monaten nun die Betriebserlaubnis vor und die Container stehen, doch bis die neue Waldorfschule tatsächlich mit dem neuen Schuljahr starten kann, ist noch einiges zu tun. Dass dies dem Verein „Gut Loberthal“ gelingt, daran lassen Vereinsvorstand Erb-Szymanski und Ute Wieckhorst, die sich um die Verwaltung kümmern wird, keine Zweifel. In den verbleibenden Tagen geht es den Pädagogen um letzte organisatorische Absprachen und um die Frage, wie die ersten Schulwochen aussehen sollen.

Welcher ist der beste Schulweg?

Dazu trifft sich das Kollegium in diesen Tagen auf dem Hofgut Kreuma von Malte Bauer, der ebenfalls zum Vorstand gehört und dessen Hof im Rackwitzer Ortsteil Teil der praktischen Ausbildung sein soll. Bisher habe der Verein vor allem mit Ämtern zu tun gehabt und sich um die Finanzierung kümmern müssen, sagt Erb-Szymanski. Abschließend müsse die neue Schule jetzt unter anderem noch klären, wie der Schulweg organisiert wird. Denn einige Schüler werden in Leipzig abgeholt, andere stoßen in Rackwitz dazu. Und alle kommen auf das Gelände des ehemaligen Lehrlingsheims an der Kletzener Straße.

Zum Kollegium werden unter anderem zwei Klassenlehrer und zwei Horterzieherinnen, eine Tanzlehrerin für die „bewegenden Unterrichtselemente“, wie Erb-Szymanski beschreibt, eine Französisch- und eine Handarbeitslehrerin gehören. Insgesamt kommt die Schule auf 13 Pädagogen.

Start mit 30 Schülern

Starten wird die Schule zunächst mit 30 Schülern und einer Klasse. Später sollen bis zu 400 Schülerinnen und Schüler von der ersten Klasse bis zum Berufsabschluss oder dem Abitur auf dem Gelände lernen. Erst einmal wird jedoch nicht das Lehrlingsheim als Unterrichtsraum genutzt, sondern eine Containerlösung. Für deren Bodenplatten wurden 600 Tonnen Erde ausgehoben, die nun auf der benachbarten Wiese lagern und abgeholt werden können, sagt Marcus Erb-Szymanski. Bekommt der Verein die Erde nicht los, gebe es einen neuen großen Rodelberg, scherzt der Pädagoge.

Mit dem neuen Schuljahr startet die handlungspädagogische Waldorfschule in Rackwitz. Zunächst wird nicht das ehemalige Lehrlingsheim an der Kletzener Straße als Unterrichtsraum genutzt, sondern eine Container-Lösung nebenan. Quelle: Mathias Schönknecht

Das Ex-Lehrlingswohnheim steht seit den 1990er-Jahren leer. Zwischenzeitlich war es als Asylunterkunft im Gespräch, was aber verworfen wurde. Der Verein kann sich vorstellen, das dreistöckige Haupthaus zu sanieren. Ebenso sei ein Neubau im Gespräch. Der ebenerdige Flachbau nebenan soll die Werkstätten, eine Tischlerei und Schmiede, aber auch ein Café beherbergen.

Schulbänke zur Selbstmontage

Bisher hat der Verein 800 000 Euro investiert. Da es für eine freie Schule eine Dreijahresfrist gebe, bis öffentliche Mittel beantragt werden können, dienen zunächst Gelder aus Krediten, von Förderern und Stiftungen zur Finanzierung, sagt Marcus Erb-Szymanski. Für die weiteren Pläne hat sich das Gut Loberthal einen Zeitrahmen von bis zu sechs Jahren gesetzt.

Am Wochenende feiert der Verein Schulanfang. Ganz praktisch und im Sinne einer handlungspädagogischen Schule, sagt Erb-Szymanski. Denn jeder Schüler baut zu Beginn seine Schulbank zusammen. Dahinter steckt ein einfacher Gedanke. Selbst Geschaffenes wird eher sorgfältiger behandelt, erklärt Ute Wieckhorst.

Von Mathias Schönknecht