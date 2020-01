Der Kreuzungsbereich der Bundesstraße 2 am Abzweig zur Buchenwalder Straße nahe Rackwitz soll seit mehreren Jahren ausgebaut werden. Nun könnte es endlich losgehen. Auch ein weiteres Vorhaben hängt an dem Projekt.

Problemkreuzung auf der B2 in Leipzigs Norden soll endlich ausgebaut werden

Verkehr in Rackwitz

Verkehr in Rackwitz - Problemkreuzung auf der B2 in Leipzigs Norden soll endlich ausgebaut werden