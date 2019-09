Rackwitz

An der Zusammensetzung des Rackwitzer Gemeinderates hat sich nach der Kommunalwahl im Mai etwas geändert: Zum einen sind in den kommenden fünf Jahren erstmals Mitglieder der Alternative für Deutschland (AfD) in dem 18-köpfigen kommunalen Gremium vertreten und zum anderen besetzt auch die Partei Bündnis 90/Die Grünen ein Mandat. Ein Platz bleibt zudem dauerhaft frei: Der AfD stehen laut Wahlergebnis vier Sitze zu, die Partei hatte jedoch nur drei Bewerber aufgestellt.

Über die Grenzen des Parteibuches hinaus

„Für Ihre Arbeit darf ich Ihnen eine ganz persönliche Empfehlung geben“, sagte der Rackwitzer Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) in der konstituierenden Sitzung des neuen Rates: „das Parteibuch abzulegen und Entscheidungen sachgerecht zu treffen.“ Schwalbe weiter: „Wir tragen die Entscheidungen für mehr als 5000 Einwohner getreu dem Motto: hart in der Sache, gerecht im Ton.“

13 zu drei Stimmen

Zu den ersten Amtshandlungen der neuen Räte gehörte, aus ihrer Mitte einen Stellvertreter des Bürgermeisters zu wählen. Da die CDU bei der Wahl im Mai die meisten Listenstimmen erreicht hatte, schlug Schwalbe CDU-Gemeinderat Lutz Mehnert vor, der diese ehrenamtliche Position bereits in der zurückliegenden Legislaturperiode inne hatte. Als Gegenkandidat brachte Jörg Hofmann seinen AfD-Parteikollegen Christoph Bienert ins Rennen. In der offenen Wahl setzte sich Mehnert mit 13 zu drei Stimmen gegen Bienert durch. „Herzlichen Dank für den Vorschlag“, sagte Schwalbe in Richtung der AfD, dafür sei es eine Wahl.

Als Gemeindevertreter in den Abwasserzweckverband Obere Lober (AZV) wurden René Kinnigkeit ( CDU), Alena Schaaf (UWR) und Christoph Bienert ( AfD) gewählt.

Von Mathias Schönknecht