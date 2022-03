Rackwitz bereitet Wohnheim in Zschortau für Geflüchtete aus der Ukraine vor

Rackwitz

Rackwitz will vorbereitet sein: Weil es doch mehr Menschen sind, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet sind und jetzt im Landkreis aufgenommen werden müssen, geht die Gemeinde in Vorkasse. Das entschied der Gemeinderat am Donnerstag einstimmig. „Unser erklärtes Ziel ist es, keine Turnhallen zu belegen“, erklärte Bürgermeister Steffen Schwalbe in der Sitzung.

Amtshilfe für den Landkreis wegen gestiegener Geflüchtetenzahl

„Ich möchte keine Bilder in der Gemeinde haben, dass wir Frauen und Kinder auf dem Turnhallenboden provisorisch unterbringen müssen.“ Aktuell seien bereits 29 Personen bei privaten Initiativen untergebracht. Während der Landkreis noch vor drei Wochen von 2000 Menschen ausging, habe die Gemeinde bereits mit 6000 kalkuliert, zwischenzeitlich geht auch der Landkreis von 7000 Personen aus, die in Nordsachsen aufgenommen werden sollen.

Die vier kommunalen Wohnungen, die Rackwitz bereits zur Aufnahme vorbereitet, werden dann nicht ausreichen. Denn entsprechend des Bevölkerungsanteils von Rackwitz im Landkreis müssten 150 bis 170 Personen in der Gemeinde untergebracht werden, so Schwalbe. „Das tun wir gern, aber auch mit einer gewissen Sorgfaltspflicht“, erklärte er und betonte, die Kommune gehe hier in Vorleistung für den Landkreis, um die Menschen vernünftig unterzubringen. Der habe um Hilfe gebeten, weil er die Organisation in dieser Geschwindigkeit nicht leisten könne. „Die Erstaufnahmeeinrichtungen sind voll und müssen die Menschen abverteilen an die Kommunen.“

Wohnheim in Zschortau wird wieder hergerichtet

Dafür werde aktuell das Wohnheim in der Zschortauer Lindenstraße hergerichtet und ausgestattet. 45 000 Euro stellt die Gemeinde hierfür bereit, um bis zu 120 Personen ab Anfang April allein dort unterzubringen. „Wir haben dort ein unwahrscheinliches Engagement der Zschortauer Bevölkerung“, dankte Steffen Schwalbe. Auch in Rackwitz sei der Zuspruch groß, viele helfen mit Spenden, um die vier Wohnungen auszustatten. „Wir sammeln dienstags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr im ehemaligen Konsum Sachspenden“, aktuell seien etwa Geschirr, Besteck oder auch Bettzeug und Kissen gefragt.

Vor Ort soll den Ankommenden auch finanziell schnell geholfen werden, die Gemeinde übernehme es, unbürokratisch Vorschüsse im Zuge des Asylrechtes auszuzahlen, damit sich die geflüchteten Menschen mit dem Notwendigsten ausstatten können: „Vom Brötchen bis zur Seife“, beschrieb er. 100 Euro pro Erwachsenem und 50 Euro für Unter-18-Jährige werden ausgezahlt, 15 000 Euro sind dafür laut Beschluss zunächst vorgesehen.

Von Manuel Niemann