Rackwitz

In knapp zwei Wochen erlebt das Rackwitzer Krebsbachfest seine zweite Ausgabe. Am 2. und 3. August wollen die Veranstalter Christian Lange aus Delitzsch und der Rackwitzer Clemens Döring zusammen mit der Gemeinde Rackwitz die „einzigartige Veranstaltung für die Region fortsetzen“.

Rackwitzer Vereine sind wichtiger Bestandteil

Auf der Festwiese im Ortsteil Podelwitz soll wie zur Premiere im vergangenem Jahr eine Foodmeile aufgebaut werden sowie eine Kinder- und Spielstraße mit Hüpfburgen und Segway-Parcours für ausreichend Abwechslung sorgen. Dazu soll es unter anderem einen Autoscooter, Kindereisenbahn und Kugelstechen geben. Auf der großen Open-Air-Bühne werden unter anderem Geier Sturzflug, DJ Wam, DJ Rainer Lutze, The New Hornets, Sophie Rockt und Radionation erwartet. Außerdem finden sich der Rackwitzer Faschingsclub und der Haynaer Strandverein im Programm wieder. Beginn ist am Freitag um 18 Uhr. Dann wird Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) das Bierfass anstechen.

Der Eintritt ist über das gesamte Wochenende frei. Das komplette Programm gibt‘s unter www.krebsbachfest-rackwitz.de.

